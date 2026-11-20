Kínos bakiba szaladt bele a 24.hu és a 444, Völner Pál ügyvédje tette helyre őket
Tuzson Bence korábbi ügyvédi irodájának megbízásairól közölt cikket a 24.hu, amelyet több ellenzéki lap is átvett. A beszámolók szerint az iroda Völner Pált is képviselte egy perben, csakhogy a volt államtitkár ügyvédje lapunknak cáfolta az állítást. Mint kiderült, Völner nem is volt peres fél az eljárásban, hanem tanúként vett részt benne. Az érintett ügyvédi iroda időközben szintén cáfolatot adott ki, amelyet a 444 már kénytelen volt közzétenni.
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