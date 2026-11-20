A manchesteri rivális csütörtöki edzését drónnal filmezték le, majd a felvételt nyilvánosságra hozták. A kémgyanúval kapcsolatban a Liverpool trénere azt mondta, neki is elküldték a videót, amelynek publikálását elítéli, de szerinte ha ki is próbálná elemezni, aligha tudna belőle előnyt kovácsolni. Ugyanakkor Iraola jól ismeri és nagyra tartja Pochettinót, így van sejtése, milyen taktikára kell számítani a vendégektől.
A Liverpool és a Manchester United találkozója magyar idő szerint vasárnap 17.30-kor kezdődik.
Premier League, 11. forduló:
szombat:
- Manchester City–Fulham 13.30
- Aston Villa–Sunderland 16.00
- Bournemouth–Nottingham Forest 16.00
- Chelsea–Leeds United 16.00
- Coventry City–Crystal Palace 16.00
- Tottenham Hotspur–Ipswich Town 16.00
- Newcastle United–Arsenal 18.30
vasárnap:
- Hull City–Brighton 15.00
- Liverpool FC–Manchester United 17.30
hétfő:
- Brentford–Everton 21.00