Ahogyan korábban beszámoltunk róla, az érintett gyorsforgalmi utak napi üzemeltetését 2027. április 1-jével venné át az állami Magyar Közút Nonprofit Zrt., mégpedig az MKIF telephelyeivel, járműveivel, munkaeszközeivel, gépeivel és dolgozóival együtt – a 2022-es átadás fordítottjaként. Orbán Viktor volt kormányfő titkársága közleményben azzal vádolta a kabinetet, hogy folytatja az ország kiárusítását és a külföldi vállalatok érdekeinek kiszolgálását, valamint azt állították, hogy az eddig magyar kézben működő, gyorsan fejlődő gyorsforgalmi úthálózatot külföldi kezelésbe adják. Hangsúlyozták: a korábbi kormány olyan koncessziós rendszert alakított ki, amelyben soha nem látott hálózatfejlesztést sikerült végrehajtani.



