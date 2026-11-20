Rákkal küzd a BL-győztes magyar kézilabdaedző – gyűjtést szerveznek neki
Zsiga Gyula a Dunaferr női kézilabdacsapatával 1999-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Az egyik legjobb magyar kézilabdaedző hosszú ideje folytat nagy küzdelmet a rákkal. Egy ideig úgy tűnt, hogy legyőzi a gyilkos kórt, de a harc tovább folytatódik. Zsiga Gyula barátai, támogatói most gyűjtést rendeznek, hogy hozzájáruljanak az edző drága kezeléséhez.
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