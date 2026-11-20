Egyelőre várat magára a beígért egészségügyi béremelés

A szakmai egyeztetést korábban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is hiányolta. Mint lapunk megírta, a kamara számon kérte a tárcán 2026-ra ígért béremelést, a minisztérium azonban csak 2027-re tervez átlagosan 15 százalékos emelést. A kamara azt is kifogásolta, hogy ígéretet kapott a részvételre, mégsem hívták meg az egyeztetésekre. A Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központban tizenhárom intenzíves szakápoló mondott fel, miután elmaradt a novemberre várt húszszázalékos emelés. A kormány a várólisták rövidítésére húszmilliárd forint többletforrást jelentett be, ám lapunk októberi beszámolója szerint akkor még nem közölték, mely ellátásokban és mennyivel rövidülhet a várakozás.