Komoly feszültséget okozhat Hegedűsék új javaslata – már a szakdolgozói kamara is kifogásolja a bérrendezést

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Hiába ígér átlagosan 15 százalékos béremelést az Egészségügyi Minisztérium, a szakdolgozói kamara szerint az új bértábla komoly aránytalanságokat teremthet az egészségügyben. Előfordulhat, hogy egy intenzív osztályon dolgozó szakápoló kisebb összegű emelést kap, mint egy szakképzetlen kisegítő munkatárs. A kamara azt is sérelmezi, hogy a tárca érdemi szakmai egyeztetés nélkül állította össze a javaslatot.

Kárpáti András
2026. 11. 09. 21:35
Hegedűs Zsolt Hatlaczki Balázs
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter béremelési terve újabb kritikákat váltott ki az ágazatban. A szakdolgozói kamara szerint az új bértábla jelentős aránytalanságokat eredményezhet. Fotó: Hatlaczki Balazs

Korábban is bírálták Hegedűsék intézkedéseit az egészségügyi dolgozók

Nem ez az első alkalom, hogy elégedetlenség fogadja az egészségügyi tárca bejelentéseit. Hegedűs Zsolt korábbi, béremelésekről szóló közösségi médiás bejegyzései alatt is több egészségügyi dolgozó fogalmazott meg kritikus észrevételeket. A hozzászólásokban egyebek mellett a béremelés mértékét, az intézkedések időzítését és az ágazatban tapasztalható bérkülönbségeket kifogásolták.

A szakdolgozói kamara mostani állásfoglalása alapján a tárca előtt további egyeztetések állhatnak, amennyiben a tervezett bérrendezéssel valóban csökkenteni kívánja az ágazaton belüli feszültségeket.

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