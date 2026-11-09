Komoly feszültséget okozhat Hegedűsék új javaslata – már a szakdolgozói kamara is kifogásolja a bérrendezést

Nem ez az első alkalom, hogy elégedetlenség fogadja az egészségügyi tárca bejelentéseit. Hegedűs Zsolt korábbi, béremelésekről szóló közösségi médiás bejegyzései alatt is több egészségügyi dolgozó fogalmazott meg kritikus észrevételeket. A hozzászólásokban egyebek mellett a béremelés mértékét, az intézkedések időzítését és az ágazatban tapasztalható bérkülönbségeket kifogásolták.