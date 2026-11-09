Komoly feszültséget okozhat Hegedűsék új javaslata – már a szakdolgozói kamara is kifogásolja a bérrendezést

Korábban is bírálták Hegedűsék intézkedéseit az egészségügyi dolgozók
Nem ez az első alkalom, hogy elégedetlenség fogadja az egészségügyi tárca bejelentéseit. Hegedűs Zsolt korábbi, béremelésekről szóló közösségi médiás bejegyzései alatt is több egészségügyi dolgozó fogalmazott meg kritikus észrevételeket. A hozzászólásokban egyebek mellett a béremelés mértékét, az intézkedések időzítését és az ágazatban tapasztalható bérkülönbségeket kifogásolták.
A szakdolgozói kamara mostani állásfoglalása alapján a tárca előtt további egyeztetések állhatnak, amennyiben a tervezett bérrendezéssel valóban csökkenteni kívánja az ágazaton belüli feszültségeket.