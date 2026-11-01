Az új bértábla olyan, mint Colombo felesége – Felháborodást váltott ki az egészségügyi dolgozók körében Tisza-kormány béremelési ígérete

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„Az új bértábla olyan, mint Colombo felesége...” – ironizált az egyik hozzászóló, míg mások azt kérdezték: „2027-ben mikor és mennyit?” Komoly elégedetlenségi hullámot váltott ki a kormány Facebook-oldalának kommentmezejében az egészségügyi dolgozóknak beígért béremelés. Hiába hirdet a Tisza-kabinet 192 milliárd forintos bérrendezést, a kommentelők konkrét összegeket és időpontokat hiányolnak, többen pedig a korábbi ígéreteket és a kormányzati tájékoztatás hitelességét is számonkérik.

Kárpáti András
2026. 11. 01. 5:10
Az új bértábla olyan, mint Colombo felesége – Felháborodást váltott ki az egészségügyi dolgozók körében Tisza-kormány béremelési ígérete
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter 192 milliárd forintos béremelést ígér a szakdolgozóknak, a bejelentést azonban számos kritika érte. Fotó: (Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)

Valéria az átalányadózók helyzetét hozta fel, akik szerinte további adóterhekkel szembesülnek. „Nem őszinte a mosoly” – jegyezte meg.

Dániel átfogóbb gazdaságpolitikai kritikát fogalmazott meg. Szerinte a 2027-es költségvetésből nem olvasható ki a tisztességes bérezés szándéka, miközben elmarad a progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, változatlanul magas az áfa, és a kormány figyelmen kívül hagyja a szakszervezetek, illetve szakmai szervezetek véleményét.

 

Mária szerint a jogbiztonság hiánya és a visszamenőleges rendeleti kormányzás elriasztja a befektetőket. Sándor pedig még élesebben fogalmazott: úgy vélte, a korábbi kormányzás a jelenlegihez képest felelősebb volt.

 

A várólistákról is kérdezték a kormányt

Nemcsak a bérek, hanem az egészségügy működése is szóba került. Zsolt az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényre hivatkozva azt kérdezte, hogyan kívánja a kormány bővíteni a dolgozói létszámot és csökkenteni a várólistákat a jelenlegi foglalkoztatási szabályok mellett.

 

Egy másik hozzászóló az ágazat alulfinanszírozottságát kifogásolta, és a GDP lényegesen nagyobb hányadának egészségügyre fordítását sürgette.

A kommentekből mindenesetre világosan kirajzolódik, mi hiányzik leginkább a kabinet bejelentéséből: a dolgozók a 192 milliárdos keretösszeg helyett azt szeretnék végre látni, mikor és mennyivel emelkedik a fizetésük.

A kommentelők több kifogását a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara korábbi állásfoglalása is alátámasztja. A MESZK emlékeztetett: a dolgozók azt az ígéretet kapták, hogy az egészségügynek szánt 500 milliárd forintos többlet legalább felét béremelésre fordítják. Ehhez képest a tervezett 192 milliárd forint legalább 58 milliárddal marad el a várakozásoktól. A kamara azt is sérelmezte, hogy a korábbi ígéretek ellenére a béremelés 2026 helyett csak jövőre valósulhat meg, ráadásul egyelőre azt sem tudni, melyik hónaptól. A kormányzati kommunikációban szereplő százalékok is zavart okozhatnak: míg korábban 17 százalékos emelést hirdettek, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter később csak átlagosan 15 százalékos béremelésről beszélt. A magasabb érték az adóváltozásokkal együtt elérhető nettó keresetnövekedésre vonatkozik.

 

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