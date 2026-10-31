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Magyar Péter elárulta, miért nem hagy fel a Fidesz támadásával, de kiderült az is, hogy a munkatársai ellentmondanak-e neki

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Még a nemzeti ünnepen is a Fidesz elleni támadások szükségességét fejtegette a miniszterelnök. Magyar Péter a Fókuszcsoportnak azt is elárulta, hogy közvetlen munkatársai nem szoktak ellentmondani neki, miközben saját munkabírását sem győzte méltatni.

Kárpáti András
2026. 10. 31. 14:54
Magyar Péter elárulta, miért nem hagy fel a Fidesz támadásával, de kiderült az is, hogy a munkatársai ellentmondanak-e neki
Magyar Péter a választási győzelem után sem hagyott fel a kampányolással, a Fidesz folyamatos támadását tudatos politikai taktikának tartja. Forrás: Képernyőfotó/Youtube

 

kormányfőnagy ádámfókuszcsoportMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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