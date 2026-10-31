Magyar Péter elárulta, miért nem hagy fel a Fidesz támadásával, de kiderült az is, hogy a munkatársai ellentmondanak-e neki
Még a nemzeti ünnepen is a Fidesz elleni támadások szükségességét fejtegette a miniszterelnök. Magyar Péter a Fókuszcsoportnak azt is elárulta, hogy közvetlen munkatársai nem szoktak ellentmondani neki, miközben saját munkabírását sem győzte méltatni.
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