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„Orbán Viktor mellett állok, ennyi a bűnöm” – Rákay Philip nem tűri tovább, hogy köztörvényes bűncselekményekkel vádolják alaptalanul

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Nem korrupciós ügyeket, hanem politikai boszorkányüldözést lát a személyét érintő eljárások mögött Rákay Philip, aki szerint a Tisza-kormány célja a jobboldal megfélemlítése. A producer Szarvas Szilveszter podcastjában részletesen cáfolta a Most vagy soha! című film finanszírozásával és a rácalmási földvásárlással kapcsolatos vádakat, és pereket helyezett kilátásba azokkal szemben, akik szerinte alaptalanul hozzák összefüggésbe bűncselekményekkel. Rákay Philip úgy véli, valójában azért támadják, mert továbbra is kitart Orbán Viktor mellett.

Kárpáti András
2026. 10. 31. 12:10
„Orbán Viktor mellett állok, ennyi a bűnöm” – Rákay Philip nem tűri tovább, hogy köztörvényes bűncselekményekkel vádolják alaptalanul
Rákay Philip megelégelte a személyét érő vádakat, és bírósági eljárásokat helyezett kilátásba. Forrás: Képernyőfotó/Youtube

Így vásárolta meg a rácalmási földeket Rákay Philip

A másik vitatott ügy a rácalmási ipari parkhoz kapcsolódik. A sajtóban megjelent feltételezések szerint Rákay cége bennfentes információk birtokában vásárolhatott földterületet a Hankook gumigyár közelében, majd annak egy részét később a vállalatnak értékesítette. A producer ezt határozottan tagadta, és részletesen ismertette az üzlet előzményeit.

Elmondása szerint az ingatlanfejlesztéssel is foglalkozó cégcsoportja 2020 körül figyelt fel a területre. Alapos piackutatás után 2021-ben egy évre vételi opciót szereztek az OTP ingatlanalapjának tulajdonában álló ingatlanokra, majd 2022-ben összesen 52 hektárt vásároltak meg.

Rákay felidézte, hogy a Hankook már 2018-ban nyilvánosan bejelentette magyarországi fejlesztési terveit. Elmondása szerint a gumigyártó korábban az OTP ingatlanalapjával is tárgyalt a földvásárlásról, ám nem sikerült megegyezniük: az eladó csak együtt értékesítette volna a két szomszédos területet, a Hankooknak viszont kisebb ingatlanra volt szüksége. 

Rákay beszámolója szerint a Hankook egyik dél-koreai gyárában 2023-ban pusztító tűzvész után a vállalat magyarországi kapacitásainak bővítése mellett döntött, és megkereste Rákayék cégét. Végül tíz hektárt értékesítettek a vállalatnak, a fennmaradó területet pedig továbbra is ipari parkként fejlesztik. Rákay szerint jelenleg is nemzetközi cégekkel tárgyalnak a hasznosításáról. 

– Ha akkora fülest kaptam volna, már rég nem lenne meg a terület – érvelt a producer, aki szerint éppen a megmaradt földterületek bizonyítják, hogy nem egy előre megszervezett üzletre készültek. Állítása szerint a vásárlás mögött semmiféle állami közreműködés nem állt, az ingatlanügyben pedig sem őt, sem a Hankookot nem keresték meg a nyomozó hatóságok.

Bíróság elé vinné a rágalmazókat

Rákay ügyvédei már számos sajtóterméket felszólítottak helyreigazításra vagy pontosításra. A producer különösen azokat a közléseket sérelmezi, amelyek börtönbüntetését vetítik előre, illetve mesterséges intelligenciával készített képeken bilincsben ábrázolják. Mint mondta, egyes szerkesztőségek már eleget tettek a felszólításnak, másokkal szemben bírósági eljárás következhet.

A rácalmási ügyben a feljelentővel szemben is pert helyezett kilátásba, amennyiben a hatóságok megalapozatlannak találják a feljelentést. – Köztörvényes bűncselekményekkel teljesen nemtelenül, minden alap nélkül megvádolni, azt nem vagyok köteles tűrni – szögezte le.

Lélekmérgező miniszterelnök

Rákay a személyét érintő ügyeket a Tisza-kormány politikájának tágabb összefüggésében értékelte. Szerinte Magyar Péter olyan közéleti légkört teremtett, amelyben a politikai ellenfelek megbélyegzése és megfélemlítése mindennapossá vált.

Rákay felháborítónak nevezte a korábbi kormány több letartóztatott tisztségviselőjével szembeni bánásmódot. Hankó Balázs, Bús Balázs és Varga-Bajusz Veronika példáját említve különösen azt kifogásolta, hogy a gyanúsítottakat szerinte indokolatlanul megalázó körülmények között állítják bíróság elé, miközben családjaiktól is elszakítják őket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a bizonyított bűncselekményeket természetesen meg kell büntetni, de kizárólag jogszerű eljárás keretében. 

Rákay szerint Magyar Péter az elmúlt 36 évben nem tapasztalt politikai módszereket honosított meg, és olyan indulatokat szabadított el, amelyek hosszú távon a társadalmi együttélést is veszélyeztethetik. – Egy lélekmérgező ember ma Magyarország miniszterelnöke – jelentette ki.

Fel kell állnia a jobboldalnak

A Fidesz választási vereségéről szólva Rákay bokszhasonlattal érzékeltette a jobboldal helyzetét: szerinte az első sokkon már túljutottak, de még erőt kell gyűjteniük a politikai visszatéréshez. 

Most jön az a pillanat, amikor el kell kezdeni mély levegőket venni, betenni a fogvédőt és fölvenni a bokszkesztyűt

– fogalmazott.

Úgy vélte, a jobboldali közösséget nem egyszerűen pártpolitikai érdekek, hanem közös értékek, meggyőződés és hazaszeretet tartják össze. Éppen ezért óva intett attól, hogy a választási vereség után a nemzeti oldal kizárólag az elmúlt tizenhat év hibáival foglalkozzon. Szerinte tanulni kell a tévedésekből, de a korábbi eredményekre is építeni kell.

Arra, hogy a Fidesz Orbán Viktorral vagy nélküle térhet-e vissza a hatalomba, Rákay szerint ma még senki sem tudja a választ. Orbánt ugyanakkor továbbra is a jobboldal meghatározó vezetőjének tartja. 

A Tisza-kormány politikusairól jóval lesújtóbban vélekedett: szerinte már nem is „percemberkék”, hanem „pillanatemberkék” szánalmas próbálkozásait látjuk nap mint nap. 

 

szarvas szilveszterorbán viktormost vagy sohaMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

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