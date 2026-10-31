„Orbán Viktor mellett állok, ennyi a bűnöm” – Rákay Philip nem tűri tovább, hogy köztörvényes bűncselekményekkel vádolják alaptalanul

Így vásárolta meg a rácalmási földeket Rákay Philip

A másik vitatott ügy a rácalmási ipari parkhoz kapcsolódik. A sajtóban megjelent feltételezések szerint Rákay cége bennfentes információk birtokában vásárolhatott földterületet a Hankook gumigyár közelében, majd annak egy részét később a vállalatnak értékesítette. A producer ezt határozottan tagadta, és részletesen ismertette az üzlet előzményeit.

Elmondása szerint az ingatlanfejlesztéssel is foglalkozó cégcsoportja 2020 körül figyelt fel a területre. Alapos piackutatás után 2021-ben egy évre vételi opciót szereztek az OTP ingatlanalapjának tulajdonában álló ingatlanokra, majd 2022-ben összesen 52 hektárt vásároltak meg.

Rákay felidézte, hogy a Hankook már 2018-ban nyilvánosan bejelentette magyarországi fejlesztési terveit. Elmondása szerint a gumigyártó korábban az OTP ingatlanalapjával is tárgyalt a földvásárlásról, ám nem sikerült megegyezniük: az eladó csak együtt értékesítette volna a két szomszédos területet, a Hankooknak viszont kisebb ingatlanra volt szüksége.

Rákay beszámolója szerint a Hankook egyik dél-koreai gyárában 2023-ban pusztító tűzvész után a vállalat magyarországi kapacitásainak bővítése mellett döntött, és megkereste Rákayék cégét. Végül tíz hektárt értékesítettek a vállalatnak, a fennmaradó területet pedig továbbra is ipari parkként fejlesztik. Rákay szerint jelenleg is nemzetközi cégekkel tárgyalnak a hasznosításáról.

– Ha akkora fülest kaptam volna, már rég nem lenne meg a terület – érvelt a producer, aki szerint éppen a megmaradt földterületek bizonyítják, hogy nem egy előre megszervezett üzletre készültek. Állítása szerint a vásárlás mögött semmiféle állami közreműködés nem állt, az ingatlanügyben pedig sem őt, sem a Hankookot nem keresték meg a nyomozó hatóságok.

Bíróság elé vinné a rágalmazókat

Rákay ügyvédei már számos sajtóterméket felszólítottak helyreigazításra vagy pontosításra. A producer különösen azokat a közléseket sérelmezi, amelyek börtönbüntetését vetítik előre, illetve mesterséges intelligenciával készített képeken bilincsben ábrázolják. Mint mondta, egyes szerkesztőségek már eleget tettek a felszólításnak, másokkal szemben bírósági eljárás következhet.