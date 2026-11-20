Az etikus újságírás megítéléséről szólva az NMHH elnöke hangsúlyozta: objektív, mérhető szempontok alapján döntenének. Ilyen lehet például, hogy egy szerkesztőség tagja-e valamely önszabályozó szervezetnek, illetve hány sajtó-helyreigazítási pert veszített az elmúlt években. Mint fogalmazott, nem az ő ízlésük fogja meghatározni, hogy ki számít etikusnak és ki nem.

Mint ismert, 3,75 százalékos reklámadót vezet be a Tisza-kormány, ezt október 19-én jelentette be Magyar Péter. Ebből több mint 14 milliárdos bevételre számítanak és ebből az összegből a kórházi várólisták rövidítésére szánt keretet erősítenék. A beszédében a miniszterelnök úgy fogalmazott,