A teljesítményértékelés sem része a rendszernek: a főjegyző tájékoztatása szerint a törvény erre vonatkozó szabályait az önkormányzati tanácsadókra nem kell alkalmazni. A hivatal azt is közölte, hogy Váradiné Naszályi Márta jogviszonyának teljesítésével összefüggésben belső ellenőrzés vagy egyéb vizsgálat nem történt.

A Főpolgármesteri Hivatal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a munkavégzés ellenőrzése folyamatosan, a munkáltatói jogkör gyakorlásának keretében történik, az érintett szervezeti egység vezetője által.

A munkaköri leírás szerint a tanácsadó feladatai közé tartozik az energiahasználattal, a közlekedésszervezéssel, a hulladékgazdálkodással, a klíma- és környezetvédelemmel, valamint a zöldinfrastruktúrával kapcsolatos szakpolitikai döntések előkészítése. Emellett egyeztetéseket szervez, kapcsolatot tart fővárosi cégekkel, intézményekkel, civil szervezetekkel és kerületi önkormányzatokkal, valamint beszédek és közlemények elkészítésében is közreműködik.

Forrás: Facebook/V. Naszályi Márta polgármester﻿

A 2025 szeptemberében módosított munkaköri leírás már az angol nyelvű nemzetközi szakirodalom megismerését, továbbá az uniós pályázatokhoz kapcsolódó partnervárosi egyeztetéseken és nemzetközi szakmai konferenciákon való részvételt is tartalmazza.

A főjegyző válaszából az is kiderül, hogy Váradiné Naszályi Márta foglalkoztatásához a kinevezési okiraton, az illetménymódosításon és a munkaköri leírásokon kívül nem kapcsolódott további szerződés vagy külön megbízás. A feladatellátással összefüggő teljes hivatalos levelezés kiadását ugyanakkor a hivatal megtagadta.

Miközben a korábbi I. kerületi polgármester a választási vereségét követően sem maradt jövedelem nélkül, a fővárosi adófizetőknek évente közel 12 millió forintjába kerül a tanácsadói foglalkoztatása. A konstrukció különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a munkakörhöz nem társul külön teljesítésigazolás vagy kötelező teljesítményértékelés, miközben a tanácsadó jelentős illetményben és többféle béren kívüli juttatásban részesül.