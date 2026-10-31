Nagy János a Fidesz újraindításáról: a jedi után keressük Luke Skywalkert

A Péntek 18 műsorvezető párosa – Déri Stefi és Futó Boglárka – ezúttal Nagy Jánossal beszélgetett a jobboldal jövőjéről és az aktuális politikai kérdésekről. Forrás: Youtube

Arra a kérdésre, hogy ki lehet a párt jövőbeli vezetője Orbán Viktoron kívül, a politikus a a Star Wars-filmekből vett párhuzammal felelt:

„van az öreg jedi és nekünk a táboron belül meg kell találnunk Luke Skywalkert valamelyik bolygón”.

Szó esett arról is, hogy az október 23-i Fidesz-rendezvény lebonyolításáról és arról, hogy ne vegyen részt az eseményen a pártelnök, a megszokott „kollektív bölcsesség” alapján, azaz közösen döntöttek. Ennek oka az volt, hogy Orbán Viktor „először csak egyszer tud megszólalni”, aminek viszont még nem jött el az ideje. Megjegyezte: nyilvánvalóan sokaknak hiányzott a volt miniszterelnök, de a többezres tömeg és a színvonalas műsor, Áder János és Bóka János beszéde mind azt jelzik, hogy a táborunk több, mint egy személynek a pártja.

Nagy János a műsorban beszélt még a Tisza, mint „pop up” párt – azaz a semmiből hirtelen felbukkanó, az aktuális kormányzó elit elleni hangulatra és erős médiamegjelenésre támaszkodva sikereket elérő szerveződés – arra tett kísérletéről, hogy megszilárdítsa a pozícióját, ami ha nem sikerül, akár másfél éven belül széteshet Magyar Péter formációja.

A műsort követő Péntek 18 extra című podcastban személyes élményeiről is beszélt a politikus, kiderült, hogy régi személyes kapcsolata van Orbán Anita külügyminiszterrel, akivel egy településről származnak, valamint bárdolatlanságnak nevezte, hogy Magyar Péterék csupán egy hónappal az ünnep előtt küldtek meghívót október 23-ra Emmanuel Macron francia elnöknek.