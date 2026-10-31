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Nagy János a Fidesz újraindításáról: a jedi után keressük Luke Skywalkert

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Orbán Viktor közvetlen munkatársaként eltöltött több mint két évtized tapasztalatával a tarsolyában figyelemre méltó állításokat tett a Hír TV Péntek 18 című műsorában Nagy János. A volt miniszterelnök személyi titkára őszintén beszélt a jobboldal jelenlegi helyzetéről, a jövőbeli lehetőségeiről és a Tisza-kormány működéséről. Szerinte a Fidesz meghatározó ma is a hazai közéletben, ezért nincs értelme a nulláról új pártot építeni, viszont újraindításra, frissítésre szükség van. A közhangulatról szólva úgy fogalmazott, akkor lesz tömeges elégedetlenség a kormánnyal szemben, ha majd az emberek zsebében nem a papírpénz zörög, hanem az aprópénz csörög.

Kis Ferenc
2026. 10. 31. 8:55
Nagy János a Fidesz újraindításáról: a jedi után keressük Luke Skywalkert
Nagy János, Orbán Viktor személyi titkára szerint a Fidesz újjáépítésében a fiatalabb politikusnemzedéknek is fontos szerep jut. Forrás: Képernyőfotó/Youtube
A Péntek 18 csinos műsorvezető párosa - Déri Stefi és Futó Boglárka - ezúttal Nagy Jánossal beszélgetett a jobboldal jövőjéről és az aktuális politikai kérdésekről. Forrás: Youtube
A Péntek 18 műsorvezető párosa – Déri Stefi és Futó Boglárka – ezúttal Nagy Jánossal beszélgetett a jobboldal jövőjéről és az aktuális politikai kérdésekről. Forrás: Youtube

Arra a kérdésre, hogy ki lehet a párt jövőbeli vezetője Orbán Viktoron kívül, a politikus a a Star Wars-filmekből vett párhuzammal felelt:

„van az öreg jedi és nekünk a táboron belül meg kell találnunk Luke Skywalkert valamelyik bolygón”. 

Szó esett arról is, hogy az október 23-i Fidesz-rendezvény lebonyolításáról és arról, hogy ne vegyen részt az eseményen a pártelnök, a megszokott „kollektív bölcsesség” alapján, azaz közösen döntöttek. Ennek oka az volt, hogy Orbán Viktor „először csak egyszer tud megszólalni”, aminek viszont még nem jött el az ideje. Megjegyezte: nyilvánvalóan sokaknak hiányzott a volt miniszterelnök, de a többezres tömeg és a színvonalas műsor, Áder János és Bóka János beszéde mind azt jelzik, hogy a táborunk több, mint egy személynek a pártja. 

Nagy János a műsorban beszélt még a Tisza, mint „pop up” párt – azaz a semmiből hirtelen felbukkanó, az aktuális kormányzó elit elleni hangulatra és erős médiamegjelenésre támaszkodva sikereket elérő szerveződés – arra tett kísérletéről, hogy megszilárdítsa a pozícióját, ami ha nem sikerül, akár másfél éven belül széteshet Magyar Péter formációja. 

A műsort követő Péntek 18 extra című podcastban személyes élményeiről is beszélt a politikus, kiderült, hogy régi személyes kapcsolata van Orbán Anita külügyminiszterrel, akivel egy településről származnak, valamint bárdolatlanságnak nevezte, hogy Magyar Péterék csupán egy hónappal az ünnep előtt küldtek meghívót október 23-ra Emmanuel Macron francia elnöknek. 

 

nagy jánosfideszorbán viktorMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

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