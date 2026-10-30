Ennyit az átláthatóságról: a Külügyminisztérium titkolja, mennyibe került a magyaroknak Orbán Anita washingtoni kirándulása
Hallgat a Külügyminisztérium arról, hogy pontosan mennyibe került a magyar adófizetőknek Orbán Anita külügyminiszter washingtoni vesztegelése, miután Marco Rubio amerikai külügyminiszter az utolsó pillanatban elhalasztotta a találkozójukat. Miközben a tárca egyelőre nem hajlandó tájékoztatni a nyilvánosságot a kényszerű csúszás miatt megugrott szállás-, étkezési és repülőjegy-költségekről, az amerikai út politikai szempontból is totális csődnek bizonyult.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Eltűnt több ezer pendrive a titkosszolgálattól: szigorúan titkos adatok veszhettek el, tehetetlenek az ügynökök
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en