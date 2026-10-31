Schmidt Mária: Európa lemaradt a jövőről

– Mi a különbség akkor Trump és az előző amerikai vezetés között?

– Trump nem használja a „demokráciaretorikát”, nem hivatkozik fékekre és ellensúlyokra, hanem az érdek és az erő nyelvét használja. De ugyanez volt a helyzet Bidenék alatt is, csak ők használták a kötelező retorikai elemeket. Ugyanis már Bidenék alatt is Amerika érdeke volt az orosz–ukrán háborúba bekapcsolni Európát. Ahogy Amerika érdeke volt az Északi Áramlat felrobbantása. És amerikai érdek volt az orosz fosszilis energiáról való leválásra kényszeríteni Európát. Ezek egyike sem európai érdek.

– A kontinens kitettsége és bizonytalansága hozzájárul ahhoz, hogy a rendszerkritikus és szuverenista pártok Nyugat-Európában is erősödnek?

– Természetesen. Az emberek látják, hogy egy olyan megmerevedett, dogmatikus politikai struktúrával állnak szemben, amely képtelen a változtatásra és képtelen a kor kihívásainak megfelelni, mert benne ragadt a múltban. A politikai átrendeződéssel együtt pedig a migrációs kérdést is meg lehetne oldani. Részben azzal, hogy visszaküldik azokat a szíreket, afgánokat a hazájukba, akik a háborúra hivatkozva menedékjogot kaptak, de a konfliktus időközben befejeződött. Ehhez csak akarat kell, ami láthatóan hiányzik a nyugati politikusokból. Másrészt az integrációra való hajlandóság és a képesség is elveszett a nyugat-európai országokban.

– Ön szerint a jelenlegi európai elit képes lesz erre az irányváltásra?

– Azt, hogy erre lesz-e erejük azoknak a szuverenista pártoknak vagy politikának, amely kihívóként jelentkezik a mostani elittel szemben, majd a jövő dönti el. De az már bizonyossá vált, hogy a mostani elit alkalmatlan minden változtatásra. Németországban az elmúlt évtizedeket elvesztegették. Angela Merkel minden fontos intézkedése, az egész kormányzata katasztrofális volt, és ezen az úton ment tovább Olaf Scholz, majd Friedrich Merz is. Egy olyan vonaton ül egész Németország, amely a szakadék felé száguld. A váltót Merkel állította át ebbe az irányba, és utódai nem mernek, nem tudnak vagy akarnak irányt váltani.

– Magyarországon közben áprilisban egészen erős politikai irányváltás történt. Mi volt ennek a valódi oka? A kormányzó párt hibái, a társadalom változása vagy a külpolitikai folyamatok?

– Egyrészt tizenhat év után az emberek ráuntak a Fideszre, a kormányzó pártok is rengeteg hibát követtek el. Természetes, senki sem hibátlan. De nagyon fontos tényezőnek tartom azt is, hogy a teljes nyugati elit abban volt érdekelt, hogy Orbán Viktort megbuktassa, és ezért pénzt, paripát, fegyvert, mindent odatettek Magyar Péter oldalára. Az unió zsarolással, ígérgetéssel, a németek, a franciák, a britek és a lengyelek pedig titkosszolgálati és anyagi erőkkel segítették a kormányváltást. Egy koncentrált erő mozdult meg az Orbán-féle politikával szemben, amelynek az volt az oka, hogy Magyarország egy másik irányt mutatott ezzel a begyöpösödött, tehetségtelen európai elittel szemben.

– Mikor és miért vált ennyire konfliktusossá Magyarország és a nyugat-európai elit viszonya?

– 2015-ben jött a nagy törés, amikor Magyarország nemet mondott az illegális migrációra. A Nyugat pedig beengedte a migránsokat. Eltelt tíz év, és bebizonyosodott, hogy a magyar válasz volt a helyes, a nyugatiak pedig ezt alaposan elrontották, és nem is biztos, hogy valaha helyre tudják majd hozni. Ugyanez a helyzet az orosz fosszilis energiákhoz való hozzáféréssel. Magyarország ragaszkodott ehhez, nekünk még megvan az az olaj- és gázszállítási infrastruktúra, ami hosszú idő óta megvolt. A többiek pedig rohantak, hogy lemondjanak róla, és most ott állnak az energiaellátás problémája közepén. Magyarország jó viszonyt alakított ki Trump elnökkel. Ők pedig vele szemben határozták meg magukat. Magyarország jó viszonyt alakított ki Kínával és Oroszországgal. Ezt ők mind egy olyan rebellis magatartásként fogták fel, amely felbátorítja a saját ellenzéküket, ezért tűrhetetlennek ítélték meg.

– Akkor a kormányzó párt mit értett félre? Miért nem sikerült megakadályozni a kormányváltást?

– Azért, mert a teljes nyugati propaganda az algoritmusokkal, az úgynevezett ­NGO-k­kal, az azokon keresztül befolyó pénzekkel olyan ügyeket kreált a kormánypárt ellen, amelyekre az nem találta meg a megfelelő választ. Most pedig mindegyikről kiderül, hogy hazugság volt. Itt van pél­dául az úgynevezett Zsolti bácsi ügy, amiről mára bebizonyosodott, hogy egy szó sem igaz belőle, de amit hatalmasra duzzasztottak és hónapokon keresztül különböző szereplőkön keresztül locsolgattak és ápolgattak. Remélem, a rágalmazók felelni fognak érte, tetteiknek meglesz a jogi következménye. Rágalmaztak, hazudoztak és hangulatot keltettek velünk szemben, mi pedig nem találtuk meg ennek az ellenszerét.

– A generációs kérdés után adódik a következő: létezik-e Orbán Viktor utáni magyar jobboldal, vagy továbbra is minden az ő személyéhez kötődik?

– A magyar jobboldalnak kétségkívül Orbán Viktor a vezetője. Ő az, aki képes egyesíteni, stratégiát alkotni, újra győzelemre vezetni ezt az oldalt. Hogy milyen jelentős politikai tényező, azt mutatja, hogy sajtóhírek szerint a három legnagyobb hatalom közös jelöltjeként kérhetik fel arra, hogy az ENSZ főtitkára legyen. Mosta­náig elképzelhetetlen volt, hogy egy magyar ember esetében egy ilyen pozíció egyáltalán szóba kerüljön. Ha Kína, Oroszország és Amerika együtt akarja, akkor ki mer szembe szállni ezzel az akarattal? Hogy Orbán Viktor ezt elfogadja vagy sem, azt nem tudom, majd kiderül. Mindenesetre ez azt mutatja, hogy Magyarországot Orbán Viktor felrakta a világpolitikai térképre. Magyarország egy tényező, amivel foglalkoznak, és ő személy szerint elfogadható a világ legfontosabb vezetőinek. A jobboldal pedig nyilvánvalóan meg fogja találni azokat a fiatalokat vagy azokat a frissebb erőket, akik a veteránokkal együtt újra a legfontosabb kihívója lesz a mostani politikai erőknek.

– Akkor az álláspontja szerint a Tisza Párt olyan gyorsan eltűnhet majd, mint ahogy megjelent?

– Elképzelhetőnek tartom. De a jövőről nem tudunk semmit, csak azt, hogy lesz. Ugyanakkor jó esélyt látok arra, hogy a Tisza Párt el fog tűnni, mert a politikai pártoknak az is a lényegük, hogy működik bennük a szolidaritás. Ismerik egymást az emberek, dolgoztak együtt, megvédték egymást, közösen léptek fel, nyújtottak be törvényjavaslatokat. Azonban itt nincs ilyen. Senki nem ismeri a másikat. Mi a közös cél Orbán Viktor legyőzése után? Mi a közös céljuk? Mert én még nem hallottam egy mondatot sem a miniszterelnöktől vagy bárki mástól arról, hogy ők milyen jövőt képzelnek el Magyarországnak. Miért jó az eurózónába tartozni? Miért jó az Euró­pai Unióhoz sokkal szorosabban kötődni? Ezekre a kérdésekre továbbra sem kaptunk semmilyen választ.

– Ön szerint mi lesz az elmúlt tizenhat év legfontosabb történelmi öröksége, amely össztársadalmi szinten is megmarad?

– Az, hogy Magyarország független ország, és képes arra, hogy a saját érdekeit képviselje. Nekünk a saját érdekeinket kell képviselnünk, és távol kell tartani magunkat azoktól a nagyhatalmi törekvésektől, amelyek egyértelműen veszélyesek ránk nézve. Ilyenek a német politikai törekvések. Ha megint nagyon beállunk a németek mögé, akik előbb vagy utóbb háborúzni akarnak Oroszországgal, az nagyon veszélyes jövőt sejtet.

– Ha történészként visszatekint a mostani időszakra: mi lesz az, amit mindenki számára történelmi fordulópontként értékelünk majd?

– A migrációs válság, a 2015-ös év volt a döntő. Előtte 2008–2010, amikor megrendült a világgazdaság. Aztán 2020-ban a koronavírus-járvány, amely az éppen hogy magára találó európai gazdaságot újból levitte a mélybe. Kontinensünk azóta nem tud gazdasági növekedési pályára állni. Ennek az az oka, hogy a német vezetés újra ideológiai béklyót nyomott Európára a zöldátállással az Amerika-, orosz- és Kína-ellenességgel. Mindeközben pedig az elitek nem vették észre, hogy az idő eljárt felettük. Európának nincs saját digitális rendszere, műholdrendszere, a mesterséges intelligencia fejlesztésében lemaradtunk, nincs saját fizetési rendszerünk. A kontinensünk az összes fontos kérdésben lemaradt, miközben a zöldátállással foglalkozott. A világ továbbment, Európa lemaradt.