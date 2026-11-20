Az ügyben indított aláírásgyűjtés is folytatódik. A szervező tájékoztatása szerint a kezdeményezés már több mint háromezer aláírásnál jár.
Lejanicsározták őket, most újra tüntetnek az egyetemisták – Lannert Juditék szóba sem állnak velük
November 25-én ismét utcára vonulnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatói. A diákok továbbra is elutasítják, hogy az ELTE-re helyezzék át őket, és azt követelik, hogy a korábbi ígéreteknek megfelelően jelenlegi egyetemükön fejezhessék be tanulmányaikat. A demonstráció egyik szervezője a Magyar Nemzetnek elmondta: az eddigi tiltakozásoknak egyelőre nem volt foganatjuk, a minisztériumtól ugyanis semmilyen érdemi választ nem kaptak.
Korábban is utcára vonultak a hallgatók
Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, november 6-án már tartottak demonstrációt a hallgatók, akkor a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épülete előtt tiltakoztak a tanárképző kar tervezett kivezetése ellen. A korábbi megmozduláson a diákok elsősorban azt követelték, hogy a már felvett hallgatók a felvételükkor vállalt feltételek mellett, jelenlegi egyetemükön fejezhessék be tanulmányaikat. A tiltakozás másik fontos eleme az volt, hogy a minisztérium kezdjen közvetlen és érdemi párbeszédet az érintettekkel.
A demonstráció egyik szervezője akkor a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a hallgatók sérelmezik a tanárképző kart és annak oktatóit ért korábbi kijelentéseket is. Felidézte, hogy az intézményre többször a „janicsárképző” kifejezéssel hivatkoztak, az oktatókat pedig szakmaiatlannak nevezték.
A hallgatók bizonytalanságát tovább növelte, hogy Lannert Judit korábbi ígéretével szemben október 14-én arról kaptak tájékoztatást: várhatóan a mostani tanév lesz az utolsó, amelyet még az NKE-n tölthetnek. A tervezett átalakítás mintegy négyszáz tanárhallgatót érinthet.
Borítókép: Diákok tüntetnek a Miniszterelnökség épülete előtt (Fotó: Katona Vanda)
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