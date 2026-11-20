Korábban is utcára vonultak a hallgatók

Mint arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, november 6-án már tartottak demonstrációt a hallgatók, akkor a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épülete előtt tiltakoztak a tanárképző kar tervezett kivezetése ellen. A korábbi megmozduláson a diákok elsősorban azt követelték, hogy a már felvett hallgatók a felvételükkor vállalt feltételek mellett, jelenlegi egyetemükön fejezhessék be tanulmányaikat. A tiltakozás másik fontos eleme az volt, hogy a minisztérium kezdjen közvetlen és érdemi párbeszédet az érintettekkel.

A demonstráció egyik szervezője akkor a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a hallgatók sérelmezik a tanárképző kart és annak oktatóit ért korábbi kijelentéseket is. Felidézte, hogy az intézményre többször a „janicsárképző” kifejezéssel hivatkoztak, az oktatókat pedig szakmaiatlannak nevezték.

A hallgatók bizonytalanságát tovább növelte, hogy Lannert Judit korábbi ígéretével szemben október 14-én arról kaptak tájékoztatást: várhatóan a mostani tanév lesz az utolsó, amelyet még az NKE-n tölthetnek. A tervezett átalakítás mintegy négyszáz tanárhallgatót érinthet.