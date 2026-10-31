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A költségvetési tervezet visszavonását követeli a Fidesz

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A 2027-es büdzsé megfojtja a magyar gazdaságot Bóka János szerint.

Gidró Kriszta
2026. 10. 31. 15:15
A költségvetési tervezet visszavonását követeli a Fidesz
Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője reagált a 2027-es büdzsé tervezetének bemutatására Fotó: Hatlaczki Balazs

Elmaradó béremelések

Megírtuk, a költségvetés számai jelentősen eltérnek a kampányígéretektől, legalábbis a béremelések tekintetében. Ellenzékben Magyar Péter és a Tisza Párt programja még egyértelműen a munkavállalók bruttó alapbérének emelését célozta meg, számos ágazatban azonnali, még 2026-os hatályú beavatkozást sürgetve. Azok a választók, akik emiatt szavaztak a Tiszára most meglehetősen csalódottak lehetnek:

  • Minimálbér: Magyar Péter 2027-re bruttó 533 600 forintos, 2030-ra pedig bruttó egymillió forintos kötelező legkisebb munkabért ígért, amelyhez állami adócsökkentést és vállalkozói támogatást helyezett kilátásba a magyar tulajdonú mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Ehhez képest az idei 322 800 forintos minimálbér után a kormány csupán az adójóváírásra hivatkozik, amely bruttó béremelés nélkül havi 20 ezer, évente 240 ezer forintot hagy a munkavállalóknál. A munkaadók a kormányzati adócsökkentésbe kapaszkodva mindössze 4 százalékos bruttó emelést ajánlanak a 2024-es hároméves bérmegállapodásban rögzített 14 százalék helyett.
  • Szociális és gyermekvédelmi ágazat: a választási programban általános, a gyermekvédelemben pedig azonnali, 25 százalékos bruttó bérfejlesztés szerepelt, amelyet a kormányfő még idén júliusban is őszre vagy legkésőbb az év végére ígért a mintegy 90 ezer érintettnek. Az idei bérrendezés elmaradt, 2027-től pedig 101 ezer dolgozó csak az adóváltozásokkal együtt számíthat átlagosan 17,8 százalékos emelésre a 25 százalékos vállalás helyett.
  • Kulturális szféra: a közgyűjteményekben és közművelődésben dolgozóknak szintén 25 százalékos általános alapbéremelést és többéves, kiszámítható bérpályát vállaltak. Ehelyett Magyar Péter 10,7 százalékos nettó keresetnövekedést jelentett be. A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete szerint az adójóváírás beszámítása miatt ez a gyakorlatban nulla százalékos tényleges béremelést jelent.
  • Egészségügy: a Tisza Párt vállalása szerint az ágazatra fordítható 500 milliárd forintos többletkeret legalább felét, tehát minimum 250 milliárd forintot a szakdolgozói bérek emelésére kellett volna fordítani. 2027–ben a 123 ezer szakdolgozó arra számíthat, hogy a bérük az alapbéremelések és az adócsökkentés együttes hatására is csupán és átlagosan 17 százalékkal nettóban, a célra pedig mindössze 192 milliárd forintot különítettek el.
  • Rendvédelem: európai szintű fizetéseket ígért a Tisza, amiből annyi maradt, hogy a hivatásos állomány, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a tűzoltók egységesen 15 százalékos emelést kapnak.

Visszaesett a GDP, a javulás nem valószínű

Megírtuk azt is, hogy mindössze fél év Tisza-kormányzás alatt gyakorlatilag lenullázódott a magyar gazdaság teljesítménye: a Magyar Nemzet is beszámolt a minap közzétett számokról, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adata szerint a III. negyedév értéke 0,1 százalék. Ráadásul a növekedés éves összevetésben is egyre kisebb: az első negyedévben még 1,9 százalék volt, a harmadik negyedévben már csak 1,5 százalék. Mindehhez azt is érdemes figyelembe venni, hogy 

az első két negyedévben még az unió átlagánál nagyobb volt a magyar GDP növekedése.

Egyelőre nem látszik, hogyan is támadhatna fel a magyar gazdaság. A péntek éjjel benyújtott, 2027–re szóló költségvetési tervezet pedig vajmi kevés támpontot ad, annál erősebb ugyanakkor a bruttó hazai termék, vagyis a GDP növekedésének célszáma: 2,4 százalék. Helyből ekkorát ugrani a jelenlegi adatok és ismereteink alapján lehetetlennek tűnik.

 

gazdaságkormánybóka jánospalóc andréSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

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