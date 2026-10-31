Álmodozásnak tűnik a költségvetés egyik legfontosabb célszáma

A remény az uniós pénzekben lenne? Aligha működhet

A kormányzati kommunikáció rendre visszatérő eleme az uniós pénzek hazahozatala, és az, hogy az összegre támaszkodva felpöröghet a magyar gazdaság teljesítménye. Csakhogy éppen a jobboldali gazdaságpolitikát nem éppen pártoló GKI Gazdaságkutató Zrt. mondta ki a napokban: az uniós támogatások 2026-ban és 2027-ben mindössze 0,1–0,2 százalékponttal gyorsíthatják a GDP növekedését. Ez az intézet szerint is szerény eredmény a rendelkezésre álló források nagyságához viszonyítva. A GKI annak apropóján adta ki elemzését, hogy kedden elfogadta az Európai Unió Tanácsa az Európai Bizottság javaslatát, amelynek értelmében 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válik hozzáférhetővé Magyarország számára. A gazdaságkutató szerint

a Magyarország számára hozzáférhetővé vált 5900 milliárd forintnyi támogatás jelentős összeg, de csak egy része jelenhet meg új beruházásként a gazdaságban.

A forrásokból ugyanis 969 milliárd forint már megvalósult, lezárult projektek utólagos megtérítését szolgálja, így ezek a kifizetések nem generálnak új reálgazdasági keresletet. A növekedési hatást az is mérsékli, hogy számos uniós beruházás importigénye magas: a támogatások egy részéből külföldi termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak – gondoljunk csak a nagy hévvel propagált szélerőművi beruházásokra –, így az összegek egy része elkerüli a magyar gazdaságot.