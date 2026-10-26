Ilyen az adócsökkentés kormánya? A Tisza eddig legalább húsz adóemelést jelentett be vagy fogadott el

Ehhez képest érdemes áttekinteni a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos bejelentéseket – azért ezeket, mert a jogszabálytervezetet egyelőre nem nyújtották be. Magyar Péter múlt hétfőn a parlamentben kétórás beszédben ismertette a főbb terveket és a következő tehernövelő lépésekről számolt be:
1. Bevezetik a vagyonadót.
2. Havi bruttó egymillió forint feletti keresetrészre megszüntetik az anyák szja-mentességét.
3. Elveszik a 40 év feletti kétgyermekes anyák később életbe lépő, törvénybe foglalt szja-mentességét.
4. Megemelik a nagyvállalatok társasági adóját.
5. Növelik az innovációs járulékot.
6. Emelik a kiskereskedelmi különadót.
7. Többet vonnak el az energiacégektől.
8. Nagyobb hozzájárulást várnak a bankoktól és a biztosítóktól.
9. Emelik az égetett szeszes italok adóterhét.
10. Növelik a bányajáradékot.
11. Emelik a reklámadót.
12. Nő a cégautók adóterhe.
A miniszterelnök másnap, kedden Kármán András pénzügyminiszterrel újabb kétórás ismertetőt tartott, ezúttal a sajtónak. Itt újabb adóemelési tervekről esett szó:
13. Kiterjesztik a népegészségügyi termékadót a magas cukortartalmú üdítőkre.
14. Emelik a rehabilitációs hozzájárulást.
15. Általános szén-dioxid-adót vezetnek be.
16. Ezeken túl – más fórumon – a tranzakciós illeték felső határának emeléséről is szó esett.