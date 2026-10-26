Ilyen az adócsökkentés kormánya? A Tisza eddig legalább húsz adóemelést jelentett be vagy fogadott el

Ehhez képest érdemes áttekinteni a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos bejelentéseket – azért ezeket, mert a jogszabálytervezetet egyelőre nem nyújtották be. Magyar Péter múlt hétfőn a parlamentben kétórás beszédben ismertette a főbb terveket és a következő tehernövelő lépésekről számolt be:

1. Bevezetik a vagyonadót.

2. Havi bruttó egymillió forint feletti keresetrészre megszüntetik az anyák szja-mentességét.

3. Elveszik a 40 év feletti kétgyermekes anyák később életbe lépő, törvénybe foglalt szja-mentességét.

4. Megemelik a nagyvállalatok társasági adóját.

5. Növelik az innovációs járulékot.

6. Emelik a kiskereskedelmi különadót.

7. Többet vonnak el az energiacégektől.

8. Nagyobb hozzájárulást várnak a bankoktól és a biztosítóktól.

9. Emelik az égetett szeszes italok adóterhét.

10. Növelik a bányajáradékot.

11. Emelik a reklámadót.

12. Nő a cégautók adóterhe.

A miniszterelnök másnap, kedden Kármán András pénzügyminiszterrel újabb kétórás ismertetőt tartott, ezúttal a sajtónak. Itt újabb adóemelési tervekről esett szó:

13. Kiterjesztik a népegészségügyi termékadót a magas cukortartalmú üdítőkre.

14. Emelik a rehabilitációs hozzájárulást.

15. Általános szén-dioxid-adót vezetnek be.

16. Ezeken túl – más fórumon – a tranzakciós illeték felső határának emeléséről is szó esett.