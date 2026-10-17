A Tisza-kormány bejelentése alapjaiban rengetheti meg a magyar kézilabdát

Az elmúlt három klubvilágbajnokságból kettőt is megnyert és a harmadikon is finalista Veszprém az előző 14 BL-idényből 13-szor legalább a negyeddöntőig jutott, és a bakonyiaknál nagyon várják, hogy a mostani évadban végre a csúcsra is felérjen a klub. Efelé neves igazolásokkal is tett lépéseket: tavaly és idén összesen tíz világklasszis légióst szerződtettek az Építők, 2026 nyarán Emil Nielsen is csatlakozott, vele eddig hibátlan az együttes. Éppen a dán kapus kapcsán került nyilvánosságra a közelmúltban, hogy szándéka szerint nem töltené ki a 2029-ig szóló veszprémi szerződését, s máris arról tárgyal, hogy 2027 elején a német Bundesligában szereplő Flensburg csapatához igazol. A Handballtransfer úgy tudja, ennek oka épp a magyarországi adózás módosítása, és ezzel nincs egyedül.

A Szeged még sosem járt a BL négyes döntőjében, és a csoportkör eddigi alakulása alapján aligha a mostani évadban szakad meg ez a sorozat. Néhány éve a Tisza-partiak is tucatszámra vásároltak külföldi kézilabdázókat, a közelmúltban már inkább a fiatalítás és a magyarok beépítése volt fókuszban. Mario Sostaric, Borut Mackovsek és Sebastian Frimmel nélkül így is nehéz elképzelni a csapatot, ez a három légiós már bő öt éve segíti a klubot – nekik is drasztikus változás lesz, ha jövőre kedvezőtlenebb adózási viszonyokkal szembesülnek.

Mario Sostaric tíz éve a Szeged légiósa. Fotó: NurPhoto via AFP/Ruben de la Rosa

Mennek vagy maradnak a világklasszisok?

Ha már a szegedieknél kiemeltük, a Fradinál Emily Vogel és Angela Malestein, Győrben pedig Kari Brattset Dale, Linn Blohm, Veronica Kristiansen és Estelle Nze Minko azok a légiósok a mostani keretből, akik 2021-ben vagy előtte csatlakoztak jelenlegi klubjukhoz (Veszprémben nincs ilyen külföldi játékos). Várhatóan nem csupán a friss igazolásokat, hanem őket is nehéz lesz marasztalni jóval alacsonyabb nettó fizetésért annál, mint amihez Magyarországon eddig hozzászoktak.