Kiborult a bírókon az ETO, nyílt levelet írtak az MLSZ-nek
A labdarúgó NB I-ben listavezető ETO FC nyílt levelet írt az MLSZ-nek, amelyben kifogásolják a bíráskodást, illetve tájékoztatást kértek arról, milyen szempontok alapján születnek meg a videóbírós ítéletek. Az ETO három hazai meccset is említ, szerintük a játékvezetői döntések ezeken a mérkőzéseken minden esetben őket sújtották.
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