Gyötrelem, siralomház, Manchester United
Szerencsétlen Mauricio Pochettino csak állt az oldalvonal mellett és nézte, ahogy a Rémálmok Színházában a Brentford 4-0-ra nyert a Premier League szombati mérkőzésén. A Manchester United jelenlegi helyzetére nincsenek szavak, mi most mégis megpróbáljuk leírni, mi történik az egykor szebb napokat látott klub háza táján.
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