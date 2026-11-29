Így használják ki a sérülékenységet a radikális csoportok

A közvélemény ilyenkor gyakran értetlenül áll a történtek előtt, hiszen az elkövetők sokszor kívülről csendes, visszahúzódó fiataloknak tűnnek. Frei-Tóth Andrea krízisintervenciós szakpszichológus, gyógypedagógus szerint azonban az introvertált személyiség vagy a társas visszahúzódás önmagában egyáltalán nem jelenti az erőszak előszobáját.

A szélsőséges agresszió kialakulása rendszerint összetett, több tényező kölcsönhatásából eredő folyamat, aminek hátterében feldolgozatlan traumák, tartós társas kirekesztettség, ismétlődő megaláztatások, súlyos önértékelési problémák, reménytelenség és identitásválság húzódhatnak meg.

A szakember hangsúlyozta, hogy a tartós elutasítottság és a közösségi kapcsolatok hiánya egyes sérülékeny személyeknél felerősíti a kisebbrendűségi érzést, a szégyent, a dühöt és a bosszúvágyat. Ha ezek az érzelmek nem találnak egészséges feldolgozási utat, a társadalom egészét teszi felelőssé. Különösen érzékeny időszak a serdülőkor és a fiatal felnőttkor, amikor az identitás kialakulása és az önértékelés megszilárdulása zajlik. Aki ebben az életszakaszban nem talál elfogadást, könnyen vonzódni kezd a leegyszerűsítő magyarázatokat kínáló szélsőséges ideológiákhoz, a radikális online csoportok pedig tudatosan kihasználják ezt a sérülékenységet, közösséget, hamis küldetéstudatot és ellenségképet kínálva.