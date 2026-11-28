Változás a Mercedesen belül, nem Antonelli uralta a katari időmérőt
A 2026. évi Forma–1-es Katari Nagydíj időmérő edzésén George Russell volt a leggyorsabb, így a Mercedes brit versenyzője indulhat az első rajtkockából a vasárnapi loszaíli futamon. Miután a szabadedzéseket csapattársa, a kvalifikációt Russell uralta.
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