Mint mondta, az AI segítségével természetesebbé lehet tenni egy színész parókájának mozgását, például egy autós jelenetben, amikor a szél belekap a hajába. Fincher szerint a filmkészítésnek nem szabad elutasítania azokat a technológiákat, amelyekkel gyorsabban és könnyebben lehet új megoldásokat kipróbálni.