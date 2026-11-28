Mint mondta, az AI segítségével természetesebbé lehet tenni egy színész parókájának mozgását, például egy autós jelenetben, amikor a szél belekap a hajába. Fincher szerint a filmkészítésnek nem szabad elutasítania azokat a technológiákat, amelyekkel gyorsabban és könnyebben lehet új megoldásokat kipróbálni.
Brad Pitt új filmje miatt háborognak a nézők, David Fincher nem kér bocsánatot az AI használatáért
Mesterséges intelligencia használata miatt került a kritikák kereszttüzébe David Fincher új filmje, a Brad Pitt főszereplésével készült Cliff Booth újabb zűrös kalandjai. A nézők több jelenetben is az AI használatára utaló furcsaságokat szúrtak ki, a rendező azonban nem kér bocsánatot: egy friss interjúban arról beszélt, hogy szerinte a technológia nem árt a mozinak, hanem új lehetőségeket nyit meg a filmkészítők előtt.
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