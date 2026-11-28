Agyvérzést kapott a Killers gitárosa
Súlyos sztrókon esett át Dave Keuning, a Killers gitárosa két héttel ezelőtt - írja a Stereogum. Egy vérrög elzárta az agya jobb oldalának vérellátását, mire kórházba került, egyik szemére megvakult, a bal oldalán pedig elveszítette a mozgásképességét. Az orvosok mindössze 40 százalék esélyt adtak a túlélésére, a zenész azonban a műtét után felépült, és azt írja, ugyanúgy tud gitározni, mint korábban.
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