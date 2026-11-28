Pályatársa így foglalta össze művészi örökségét:

Monumentális szobraival finoman szőtte át Magyarország térképét, kisplasztikáival, rajzaival a belső tereket ölelte át.

Melocco Miklós nemcsak művészként, hanem családapaként és nagyapaként is fontos szerepet töltött be szerettei életében. Párkányi Raab Péter úgy fogalmazott: „amolyan magyar sors, csak éppen zsenivel fűszerezve”.

Hozzátette: bár a halál fájdalmas, a művészetet és a magyarságot szeretők számára itt maradnak az alkotások, melyeken keresztül sok mindent megmutatott, feltárt. Szinte az utolsó időszakig aktívan alkotott. Emlékezését végül a művész és a nemzet kapcsolatáról szóló gondolattal zárta: