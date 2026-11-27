A Tisza-frakció a történtek után közleményben biztosította támogatásáról képviselőjét, hangsúlyozva, hogy a politikusok is hús-vér emberek, akik hibázhatnak, és akiknek méltóságát a politikai viták során is tiszteletben kell tartani.
Hont András odaszúrt a Tiszának: „Kormányozni esetleg valamikor?”
A publicistának nem tetszett a tiszás képviselő, Göröghné Bocskai Éva mai performansza.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart (Fotó: Székelyhidi Balázs)
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