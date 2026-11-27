Az ellátásbiztonsági aggodalmakat tovább növelte, hogy csütörtökön lövedék csapódott be Szaúd-Arábia dzsazáni finomítójába, átmenetileg megakasztva az üzem egy részét. A szaúdi vezetésű koalíció a jemeni húszikat tette felelőssé. Néhány korábban pedig a rász-tanúrai export- és finomítókomplexumot is támadás érte.

A háború kirobbanása óta a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 141 kereskedelmi hajót érintő incidenst és 25 tengerész halálát erősítette meg a Perzsa-öböl, a Hormuzi-szoros és az Ománi-öböl térségében.

Kerülőutak és fuvardíjak

A Hormuzi-szoros forgalma nem bénult meg teljesen, de továbbra is messze elmarad a békebeli volumenektől. Tavaly átlagosan napi 138 hajó kelt át a szoroson; idén novemberben a Vortexa adatai szerint az energiahordozókat szállító hajók hétnapos átlaga 26 fölött alakult, a déli folyosón pedig – jórészt amerikai támogatással és kikapcsolt helymeghatározóval – a hónap első három hetében napi 31 áthaladást regisztráltak.

A szorostól keletre november utolsó hetének elején még így is több mint kétszáz hajó vesztegelt.

A kockázati árak közben alaposan megugrottak: a hajótulajdonosok a megszokott bér négy-hatszorosát fizetik a legénységeknek, a biztosítási díjak háborús csúcsok közelében mozognak, a Perzsa-öböl és Kína közötti szupertankerek napi fuvardíja pedig meghaladja az egymillió dollárt. A térség termelői ezért kétségbeesetten keresik a szárazföldi kijáratokat. Az OPEC második legnagyobb kitermelője, Irak tizenkét év szünet után november közepén újraindította a nyersolajexportot a Törökországba vezető, 960 kilométeres Kirkuk–Ceyhan-vezetéken, hogy mérsékelje függését a veszélyzónává vált tengeri útvonaltól.

Papíron túlkínálat jön

Az árak hektikus mozgását azonban nem pusztán a háborús hírek magyarázzák, a piacot egy másik erő az ellenkező irányba húzza. A geopolitikai felárral szemben a gazdasági alapadatok egyre markánsabb túlkínálatot jeleznek előre. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) novemberi jelentése szerint a tartósan magas energiaárak visszavetik a globális fogyasztást: a világ olajkereslete az idén napi 2,7 millió hordóval, napi 102,3 millió hordóra eshet vissza. A kínálat ezzel szemben meglepően gyorsan alkalmazkodott, októberben már napi 105,4 millió hordóra emelkedett.