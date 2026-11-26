Kármán elővette a varázsdobozt

Az eseményről Kármán András a közösségi médiában osztotta meg gondolatait és „forintban kifejezve” a legnagyobb minimálbér-emelésnek nevezte a jövő évit. Állítása azonban csak némi bűvészkedéssel áll meg, Kármán ugyanis az adóváltozások hatását is figyelembe vette számításakor. Az Országgyűlés tiszás többsége kedden szavazta meg a 2027-es adótörvényeket, amelyeknek része az adójóváírás bevezetése. Ennek nyomán a minimálbér összege után jövőre az szja-teher 9 százalékra csökken az eddigi 15-ről. Mint Kármán levezette, a csökkenő elvonás és a bruttó emelés együttes hatásaként a minimálbér nettója 17,2 százalékkal, a garantált bérminimumé pedig 13,3 százalékkal növekedhet. Ez forintban kifejezve 37 ezres és 33 ezres pluszt jelent havonta.

A miniszter külön kiemelte, hogy forintban kifejezve az eddigi legnagyobb minimálbér-emelés a mostani Magyarországon.

Utóbbi megjegyzés kellett is, ha ugyanis a bruttót nézzük, csak az utóbbi tíz év közül legalább nyolcban nagyobb volt a minimálbér-emelés, mint 7,5 százalék. Ráadásul a Fidesz-kormány így is rávert a Tiszára: 2022-ben 19,5 százalékkal emelkedett a bruttó – és a nettó – minimálbér. Jövőre 17,2 százalékot számolt Kármán. Emellett az is idehozható, hogy 2023-ban kétszer emeltek a legalacsonyabb kereseten: először januárban, majd előrehozva a következő évit, december elsejével. Abban az évben emiatt a teljes nettó minimálbér-emelés 44 ezer forint volt – igaz, a következő esztendőben nem volt újabb növelés.