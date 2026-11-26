Fél év lélegzetvétel a prémium üzemanyagoknál

Az üzemanyagpiacon a kormányzat a magas árakra tekintettel óvatosabb volt, mint a közműszektorban. A prémium benzin, a prémium gázolaj és a kerozin jövedéki adójának a 2026. júliusi, 1,2 százalékos inflációhoz kötött emelését fél évvel, 2027. július 1-jéig elhalasztották. A normál üzemanyagok kedvezményes jövedéki adómértékei változatlanok maradtak, és a kiskereskedelmi különadón belül az üzemanyag-forgalomra vonatkozó külön adókulcsokhoz sem nyúltak hozzá.

A prémium üzemanyagot tankoló autósoknak ez az első félévben egy 50 literes tankolásnál nagyjából 120–130 forintos átmeneti megtakarítást jelent, a nyári utazási szezon közepén azonban ott is élesedik a magasabb kulcs.

A nagyobb töltőállomás-hálózatok és a hazai finomítói-nagykereskedelmi szereplők viszont a halasztás ellenére sem ússzák meg többletterhek nélkül. Az olajcégeket közvetlenül érinti a Robin Hood-adó adóalapjának szigorítása, a benzinkutak shopforgalmát és működését pedig a csomag általános vállalati adóemelései – köztük a kiskereskedelmi különadó, a társasági adó, az innovációs járulék, a pénzügyi tranzakciós illeték, a reklámadó és a cégautóadó szigorítása – terhelik tovább. A piaci árazású üzemanyagoknál és a kútshopok polcain ezek a költségek előbb-utóbb árrésnyomásként jelentkeznek, amennyire a régiós verseny engedi.