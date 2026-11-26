Mindezek ellenére a bizottság úgy ítélte meg, hogy a kifogásolt elemek a vállalások racionalizálásával és szigorú gazdasági fegyelemmel korrigálhatók. A pályázat erősségei között az intézményi és szervezeti háttérre, az innovációra, az etikai kódexre, valamint a társulati szerződéses viszonyok rendezésére vonatkozó elképzeléseket emelték ki.

A kompetenciamérés eredményeit csak az ülés előtt kapták meg

Nagy Ervin még júliusban jelentette be, hogy a színházigazgatói pályázatok elbírálásánál kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be, melynek módszertanával, kiértékelésével kapcsolatban szerkesztőségünk kérdéseket küldött a TKKM-nek, választ azonban ezidáig nem kaptunk. Az államtitkár akkor az egészséges intézményi légkör megteremtését, a hatalommal való visszaélések, a mérgező munkahelyi környezet és a zaklatás visszaszorítását nevezte meg a rendszer céljaként.

A 444 szerint azonban

a Madách pályázatait értékelő bizottság tagjai csak az ülés előtti délután kapták meg a kompetenciamérés eredményeit.

Ez felveti a kérdést, mennyi idő állt rendelkezésükre ahhoz, hogy az újonnan bevezetett értékelési szempontokat érdemben figyelembe vegyék a döntés során. A kompetenciamérés eredményeinek késői átadása különösen annak fényében érdekes, hogy az államtitkár korábban éppen a vezetői alkalmasság és az egészséges munkahelyi működés objektívebb vizsgálatát nevezte az új pályázati rendszer egyik fontos újításának.