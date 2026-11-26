– 1956-ban már huszonkilenc éves volt, és ismét fegyvert fogott. Hogyan került a forradalmárok közé?

– Akkoriban kubikus voltam a gázműveknél. Október 25-én, a véres csütörtökön a Kossuth térre akartam átmenni, mert az akkori feleségem a közelben dolgozott. A téren lövöldözés tört ki, légvédelmi gépágyúval, majd tankágyúval lőttek a tömegre. Véres emberek jöttek szembe, és már nem lehetett átmenni a Kossuth hídon. Végül a Margit híd felől, a Margit körúton és a Falk Miksa utcán keresztül kerültem a térre.

Ott láttam, ahogy a zöld ávósok, akik valószínűleg lőtték a tömeget, teherautókon hagyják el a helyszínt. A munkásmozgalmi intézet épületéből, a Kúria környékéről lőttek az emberek közé, aztán elmenekültek.

Amikor beértem a térre, már megeredt az eső, ami a rengeteg vért mosta be a csatornába. A mentők nem győzték a sebesülteket, ezért a Csepel teherautók leeresztett platójára raktuk fel őket. A környező vendéglőkből szereztünk szalvétát, terítőt, azokkal próbáltuk elállítani a vérzést. Iszonyatos látvány volt. Esküszöm, zokogtam, miközben segítettem a sebesülteket felrakni. Egy nőre is emlékszem, aki csapzottan, fél cipőben botorkálva szólítgatta a gyermekét. Úgy tűnt, hogy ott helyben őszült meg. Azt sem lehetett megállapítani, hogy nagymama volt-e vagy anya. Az akkori feleségem is ott volt a Kossuth téren, neki a lábát taposták össze a menekülő tömegben.

– És a történtek után is vállalta a fegyveres ellenállást…

– Igen, anyámnak tett ígéretemet megszegve, de megtettem ezt. A körúton mentem tovább sokkos állapotban, véres lódenkabátban, és a New York-palotánál találkoztam a főiskolás barátaimmal. Megkérdezték, hová megyek, én pedig elmeséltem, mi történt. Hívtak maguk közé, és ott maradtam az 1956. október 23-án éjszaka újraalapított Igazság című lap védelmében. Megvolt a nemzetőr-igazolványom is, amelyen a fegyverszámot is feltüntették. Ezt később elrejtettem a zoknimba.

A New York-palotánál később szabályosan kilőtték a szerkesztőséget alólunk.

A légnyomás úgy vágott a falhoz, mintha egy óriás felkapott és odacsapott volna. A fülemből és a számból is vér folyt, a kötözőbe vittek. Amikor magamhoz tértem, már azt sem tudtam, mi történt a többiekkel. Később rezignáltan elindultam akkori feleségem nagyszüleihez. A Nyugatinál egy négycsövű gépágyú rám fordult. Számoltam: egy, kettő, három, négy… nem lőtt. Aztán csikordulva visszafordult. Azt hittem, most már ezt is megúsztam.