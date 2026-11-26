– A nyilasokkal is életveszélyes találkozása volt. Többször megfordult az Andrássy út 60.-ban, az akkori Hűség Házában is.
– Egyszer a zászlóaljunk zenekarához mentünk hangszereket felvenni, fegyver nélkül, amikor is elfogtak bennünket, mert azt hitték, ellenállók vagyunk. Bekísértek a Hűség Házába. Ott álltunk sorban, és igazolnunk kellett, hogy valóban egy harcoló egységhez tartozunk, pedig rajtunk volt az egyenruha. Ekkor bevittek Bokor főtestvérhez, aki korábban pékmester volt Óbudán, és aki egyszer csak lassan előhúzott a fiókból egy Walther pisztolyt. Az időközben előkerült parancsnokunknak jeleztük ezt, aki erre kigombolta a zubbonyát, és közölte vele, hogy neki is van fegyvere, ráadásul csőre töltve. Végül nem történt lövés, de könnyen másképp is végződhetett volna. Bokor főtestvérrel később 1945 augusztusában találkoztam újra az Oktogonon, de már különböző dimenziókban. Ő egy lámpavason lógott, én meg alatta álltam, és csak annyit mondtam neki: nem kellett volna a pisztolyt a péklapátra visszacserélni?
– A budapesti gettóban is jártak, ráadásul nem éppen azzal a szándékkal, amire a nyilas őrség számított.
– Egyik bajtársammal, aki egy ottani lánynak udvarolt, elhatároztuk, hogy élelmet viszünk az ott rekedt embereknek. Nagyobb köpenyt választottunk, hogy a derékszíj alatt elférjen a kenyér. Ő is vitt két kilót, én is, összesen négy kilóval mentünk be. Feltettük a szuronyt, a vállunkra vettük a puskát, és úgy léptünk be, mintha járőrözni mennénk. A nyilas őr még tisztelgett is nekünk. Odabent borzasztó látvány fogadott: emeletes ágyakon zsúfolódtak össze az emberek, idősek, családok, magyar emberek, akiket pusztán a származásuk miatt zártak oda. Amikor megláttak bennünket, kérdezgették, mikor lesz már vége. Leültettek, valamivel megkínáltak, talán maceszt adtak. Azóta is összeszorul a szívem, ha erre gondolok. Nem voltak ők mások, mint zsidó származású honfitársaink.