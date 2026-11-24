Fegyveres bántalmazással és halálos fenyegetéssel vádolják a Michael Jackson-filmek rendezőjét
Polgári peres keresetet nyújtott be Antoine Fuqua ellen egy Los Angeles-i szórakozóhely vezetője, aki azt állítja, hogy a rendező és a fia egy februári incidens során fegyvert rántott rá, pisztollyal megütötte, és életveszélyesen megfenyegette. A filmes képviselői határozottan tagadják a vádakat.
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