Dánia fenntartja a gettótörvényt: nem etnikai alapú diszkrimináció a „nem nyugati" származás
A dán legfelsőbb bíróság nem tartotta törvénytelennek a gettókból való kilakoltatást, amelyre egy 2018-as törvény ad lehetőséget a hatóságoknak. Dánia nem vesz részt az Európai Unió migrációs folyamataiban, az általa hozott döntéseket pedig kívülről sokan bírálják, sokszor etnikai feszültségeket keltve.
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