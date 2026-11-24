Dorogi Árpád szerint az üzem évek óta veszteséget halmoz fel. A szakember azt sem tartja kizártnak, hogy 2027-ben már nem indul el a feldolgozás, amennyiben a gazdálkodók nem tudnak elegendő cukorrépát termelni.

A kaposvári üzem bezárása a hazai cukorgyártás megszűnését jelentené, mivel Magyarországon jelenleg ez az egyetlen működő cukorgyár.

A Magyar Nemzet a minap megírta, hogy nem felszámolásra készül, hanem alaptevékenységének szüneteltetésével próbálja megőrizni a későbbi újraindulás lehetőségét a Silkem Hungary Kft. Az ajkai üzem a kedvezőtlen piaci viszonyok és a megemelkedett gyártási költségek miatt kényszerül a leállásra. Jolsvai Zoltán ügyvezető igazgató az Ajkai Szónak adott telefoninterjúban hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy a még működő termelés és bevételek mellett, rendezett módon hajtsák végre a leállást, és teljesítsék a dolgozókkal, valamint a beszállítókkal szembeni kötelezettségeiket.

A leépítés januártól indulhat, de nem egyszerre, egyetlen csoportban küldenék el a dolgozókat. Az ütemezést össze kell hangolni az értékesítéssel, a feldolgozás menetével és az üzem megőrzéséhez szükséges feladatokkal.



