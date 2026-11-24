Menczer Tamás is belemart Bujdosó Andreába
A képviselőnek a legfontosabb feladata, hogy lobbizzon a körzetéért, és minden elérhető forintot vigyen be a körzetbe – írta a közösségi oldalán Menczer Tamás, arra reagálva, hogy Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője úgy vélekedett, hogy nem kívánatos a lobbitevékenység a választókerületi ügyekben. Bujdosó Andreát a tiszások sem kedvelik, a 444 arról írt ma, hogy leváltanák a frakcióvezetőségről.
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