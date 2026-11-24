Elfordul Ukrajnától a német lakosság: Merz kormánya szembefordul saját népével
Egyre nő azon németek száma, akik szerint túl sok katonai támogatást nyújt Németország Ukrajnának, az országnak pedig inkább a diplomáciai törekvéseket kellene erősítenie, nem a hadviselést. A most megjelent kutatás eredményei ellentétesek a Merz-kormány politikájával.
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