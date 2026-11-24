A történész szerint a helyzet mögött az a politikai logika húzódik meg, hogy a legfontosabb cél nem a kormány működésének ellenőrzése, hanem a politikai ellenfél legyőzése. Ebben a felállásban pedig a kritikus újságírás már nem feltétlenül kívánatos, hiszen az akár a saját politikai oldalt is kellemetlen helyzetbe hozhatná.

Uj Péternek is lenne miért megszólalnia

Schmidt Mária az írásában a Minőségi Újságírásért Díj kapcsán is ironikus megjegyzést tett. Úgy véli, Bábel Vilmos akár a 2027-es elismerés várományosa is lehet, hiszen a most bemutatott szerkesztőségi gyakorlat jól illeszkedik ahhoz a kettős mércéhez, amelyet a történész számon kér.

Külön kitért Uj Péterre, a 444 alapítójára is, akitől szerinte korábban aligha maradt volna következmények nélkül egy hasonló írás. Schmidt Mária felidézte, hogy 2014-ben egy kormánypárti lap hasonló hangvételű, a kabinetet kedvező színben feltüntető háttéranyaga minden bizonnyal egészen más fogadtatásban részesült volna. A történész arra számít, hogy Uj Péter ezúttal is megvédi majd a szerkesztőségi döntést, a megszokott politikai érvrendszerre hivatkozva. A diktatúra, az autokrácia, Mészáros Lőrinc és a médiatörvény emlegetése azonban szerinte nem válasz arra a kérdésre, hogy miért nem érvényesül ugyanaz a kritikai mérce Magyar Péter kormányával szemben, mint korábban.

Schmidt Mária végül arra figyelmeztetett: az internet nem felejt, a kormánypárti média pedig nap mint nap újabb példákkal leplezi le saját szerkesztőségi gyakorlatát.