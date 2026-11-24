Ugyanakkor az ODIHR 145 keresztényellenes incidenst regisztrált független szereplők jelentései alapján Németországban, ami az összes országot tekintve a legmagasabb szám. A számok között azonban átfedések lehetnek.

Az OIDAC új uniós koordinátort kér a keresztények számára

A megfigyelőcsoport elítéli azokat az eseteket is, amikor korlátozták a keresztények vallásszabadságát. Ez történt például Berlinben a Brandenburgi kapu előtt, amikor a rendőrség két keresztény személyazonosságát rögzítette, mert imádkoztak és a Bibliából olvastak a nevezetesség előtt.

Továbbá az OIDAC bírálta a Müncheni Filozófiai Iskolát. Az iskola lemondta Sebastian Ostritsch katolikus filozófus előadását, mivel a tüntetők szélsőjobboldali fundamentalistaként ábrázolták őt az abortuszról és a szexualitásról szóló kijelentései miatt. További példaként a megfigyelő csoport a lipcsei Zeal templom most bezárt Stay nevű kávézóját hozta fel, amelyet többször is megrongáltak.

A keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmények és -incidensek leküzdésére az OIDAC egy uniós koordinátor létrehozását szorgalmazza a keresztényellenes gyűlölet elleni küzdelemmel.

Ennek a koordinátornak az antiszemitizmus- és az iszlámellenes gyűlöletkeltés koordinátoraihoz hasonló megbízatást, intézményi státuszt és erőforrásokat kellene kapnia a szervezet szerint.