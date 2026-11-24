Nem csoda, hogy Reichelt a brutális akcióiról elhíresül berlini Antifa célkeresztjébe került. A terrortámadás délutánján a baloldali Indymedia online felületen megjelent egy beismerő nyilatkozat, amely szerint az újságíró tevékenysége és politikai beállítottsága miatt gyújtották fel az autóját. A támadás „nőgyűlölő, rasszista és transzfób” jelzőkkel illetett szenvedő alanyát még azzal is meg akarják félemlíteni, hogy közölték lakcímét is, ezzel lehetővé téve, hogy esetleg később mások is kárt okozhassanak neki.

Az 1932-ben a Német Kommunista Párt (KPD) alapította, laza, nem hie­rarchikus szerkezetű, szélsőbaloldali csoportokat magában foglaló Antifasiszta Akció nevű képződmény hosszú története alatt rengeteg terrorcselekményt, tettlegességbe torkolló támadást követett el másként gondolkodó emberek, szervezetek, politikai megmozdulások ellen. A berlini Antifa a mai baloldal számára is eszköz, amelyet mindig akkor vetnek be, amikor politika céljaik elérése érdekében vagy ellenfeleik megfélemlítésére szükség van rá. Például így küldték rá a pandémiás intézkedések ellen tüntető békés polgárokra a berlini szenátus által sok pénzzel támogatott Antifa verőlegényeit, így használják fel őket a palesztin ügyért tüntetők közé vegyülve, Izrael-ellenes megmozdulások utáni utcai harcok kirobbantására.

Mindezt állami intézmények, például a Karin Prien vezette családügyi minisztérium vagy kancellária alá tartozó Wolfram Weimer vezette kulturális ügyekért felelős államtitkárság pénzügyi támogatásával. Ha Berlinben létrejön az SPD/Zöldek/Linke szélsőbalodali kormány, akkor az Antifa még több támogatást kaphat a baloldali ideológián alapuló romboló tevékenységéhez.

A német politika skizofrén állapotát tükrözi, hogy állami támogatással fizetett tüntetéspénzért az Antifa sokszor megtámadja és megsebesíti az állam erőszak-monopóliumát képviselő rendőröket is, akiknek a szakszervezetei már régóta követelik a szélsőséges mozgalom betiltását.