Németországi patthelyzetek

A berlini választás nyertese 25,7 százalékkal a Die Linke, azaz a szélsőbaloldal lett. A párt Münchenben született török–német kettős állampolgár jelöltje, Elif Eralp zseniális húzásnak bizonyult, mert így mozgósítani tudták az eddigi választásokon meglehetősen passzív muzulmán szavazókat, és az ő szavazatukkal tudtak nyerni. Mivel a város 3,9 milliós lakosságának 42,7 százaléka migráns származású, nem csoda, hogy az ő szavazataiknak súlya jelentős. A baloldali pártok ezért is a migráció legvehemensebb pártfogói, mert így tudják szavazóbázisukat folyamatosan bővíteni.

Az eddig kormányzó CDU jelöltje, Stefan Evers, csak 18,8 százalékot tudott összehozni. Az AfD ugyan 16,3 százalékkal jól teljesített, de a kormányzáshoz ezzel nem tud labdába rúgni. Az, hogy ki fogja Berlint kormányozni, ma még rejtély, mert a Die Linke, a körülötte a választási parti néhány résztvevője miatt kibontakozott botrány következtében páriává vált és nemigen talál maga mellé koalíciós partnert. Az történt ugyanis, hogy a hírhedt berlini Remmo klán feje, Issa Remmo megjelent a Die Linke egyik buliján. A libanoni származású Remmo család számos, nagy értékre elkövetett bűncselekmény miatt híresült el, például a berlini Bode Múzeumból eltalicskáztak egy százkilós aranyérmét, és a drezdai királyi palota Zöld Boltozat múzeumából a szász királyság mérhetetlen értékű ékszereit lopták el és olvasztották be. A botrányt csak tetőzte, hogy a Die Linke szövetségi parlamenti képviselője, Ferat Koçak egy szélsőséges palesztin terroristaszervezet szóvivőjével, Ibrahim Ibrahimmal együtt ugrált a partin a Die Linke győzelmét ünnepelve. Ibrahim a választás követő napon TikTokon üdvözölte a Die Linke győzelmét, és hangsúlyozta, hogy annak választási sikerét a magukénak is tudják, mert a Die Linke számos tüntetésen Izrael-ellenes, antiszemita transzparensekkel mindig is nagy egyetértéssel támogatta a palesztin ügyet.

Koçak korábban a klánvezér fiával, Firas Remmóval is valamilyen együttműködésről e-mailezett. A választási győzelmet követő botrányok miatt viszont számos SPD-tag kijelentette, hogy semmiképpen sem akarnak koalícióra lépni a volt Német Szocialista Egységpárt antiszemita jogutódjával.