Merz, a német Pinokkió

Valamivel több mint egy év telt el azóta, hogy Friedrich Merz rég áhított politikai álma beteljesült – igaz, hogy csak a második fordulóban és csak a szélsőbal segítségével, de megválasztották Németország kancellárjának. De az ő álma a német lakosság rémálmává vált. A konzervatív báránybőrbe bújt politikus a német BlackRock és az Amerika-barát Atlanti-híd egyesület korábbi vezető személyiségeként arra tett ígéretet, hogy konzervatív politikát folytat, és a korábbi jelzőlámpakormány zöld–vörös ámokfutását korrigáló döntéseivel helyreállítja Németország versenyképességét a világpiacon. Megszünteti az ész nélküli, ökoszociális ideológián alapuló gazdaságrombolást. Ez mind szépen és jól hangzott, csak nem volt igaz!

Vannak politikusok, akik azért buknak el, mert túl keveset ígérnek, és vannak olyanok, akik azért, mert túl sokat ígérnek.

Friedrich Merz egy harmadik kategóriába tartozik: azért bukik el, mert ígéreteit nemcsak megszegi, hanem az ellenkezőjét csinálja. Egy kancellár, aki szanálóként indult, Németország történetének legnagyobb adósságcsinálójává vált. Egy konzervatív, aki a bevándorláspolitikában keménykezűséget ígért, ám továbbra is nyitva hagyta a határokat.

Az alábbi rövid cikk a Németországi Szövetségi Köztársaság közelmúltbeli történetének legnagyobb politikai szószegésének a vázlatos jegyzőkönyve.

Friedrich Merz választási kampánya egyetlen nagy ígéret volt. Megújítja Németországot, helyreállítja a költségvetési fegyelmet, amely a jelzőlámpa-koalíció alatt elveszett. Biztosítja a határokat. Szakít az adóssággazdálkodással. Visszanyesi az NGO-komplexumot. Csökkenti a bürokráciát. Konzervatív politikát folytat, igazi, kézzelfogható, polgári politikát – és nem a baloldali eszmék szivárványszínű ruhájába öltöztetett változatát.

A választók hittek neki, 2025. február 23-án a CDU/CSU-t a Bundestag legerősebb pártjává tették. A mandátum egyértelmű volt: irányváltás. Vége annak, amit a három ökoszocialista év okozott. A választóknak elegük volt a zöld klímaideológiából, az újraelosztásból és az államadósságból.