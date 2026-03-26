A német demokrácia lassú halála

Vasárnap a Rajna-vidék–Pfalz tartományban megtartott parlamenti választás okozta földrengés a politikai tektonikus lemezek jelentős elmozdulását eredményezte. A tartományban 35 éve kormányzó SPD 25,9 százalékos eredményével (mínusz 9,8 százalék) nagy vereséget szenvedett, és a tartományi kormányzásból eddig kimaradt CDU egyértelműen 31 százalékkal (plusz 3,3 százalék) nyert.

Az AfD Baden-Württemberg után itt is több mint megduplázta szavazatainak számát, és az ottani 18,8 százalék után Rajna-vidék–Pfalz tartományban 19,5 százalékkal a nyugati tartományokban valaha elért legjobb eredményét könyvelhette el.

A tartományi jelzőlámpa-koalíció fénye kialudt, a szabad demokrata FDP lámpája végleg kiégett, mert Baden-Württemberghez hasonlóan itt is belebuktak az ötszázalékos küszöbbe. A Zöldek lámpája még pislog ugyan, de 7,9 százalékos eredményükkel már nem rúgnak labdába a kormányalakítás meccsén.

A Willy Brandt Házban, az SPD berlini szövetségi pártházában egy feldúlt méhkaséhoz hasonló ideges zümmögés volt kivehető, amiből azt is hallani lehetett, hogy néhányan már a sikertelen és színtelen pártvezetők hibáztatásáról dünnyögnek.

A második tartományi választás, valamint a müncheni főpolgármesteri szék szintén vasárnapi elvesztése a pártvezetésre is kihat. El is indult a vita, hogy le kellene cserélni a pártelnöki tandemet Bärbel Bas és Lars Klingbeil személyé­ben. Sokan a népszerű hadügyminisztert, Boris Pistoriust javasolták, aki ijedtében heves tiltakozásba kezdett, jól tudván, hogy az a szék egy olyan forgószék, amelyen a centripetális erők hatványozott hatással működnek és a következő elveszített választás után kirepítik a benne ülőt a politikai nirvánába. Hadügyminiszterként legalább a ciklus végéig biztos lehet a zsoldjában.

De a CDU győzelme nem fog jelentős változást hozni Rajna-vidék–Pfalz tartományban sem. A CDU legfőbb választási témái az oktatásügy reformja, a gazdaság élénkítése, a közbiztonság és az egészségügy helyzetének javítása voltak.

De hiába választ a nép – az AfD-vel együtt – konzervatív többséget, a CDU politikusai ezt nem csak Berlinben hagyják figyelmen kívül és ragaszkodnak foggal-körömmel a baloldal rájuk kötött batyujához. A miniszterelnöki szék várományosa, Gordon Schneider pártelnök a választás estéjén adott tévéinterjúban már kijelentette, hogy a választási kedélyek lehűtése után az SPD-vel kíván koalíciós tárgyalásokat folytatni.