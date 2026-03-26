Vélemény

A német demokrácia lassú halála

A valódi demokráciát helyreállító folyamat ismét a keleti tartományokban indulhat el és vezethet eredményre.

Vida Ákos
2026. 03. 26.
Vasárnap a Rajna-vidék–Pfalz tartományban megtartott parlamenti választás okozta földrengés a politikai tektonikus lemezek jelentős elmozdulását eredményezte. A tartományban 35 éve kormányzó SPD 25,9 százalékos eredményével (mínusz 9,8 százalék) nagy vereséget szenvedett, és a tartományi kormányzásból eddig kimaradt CDU egyértelműen 31 százalékkal (plusz 3,3 százalék) nyert.

Az AfD Baden-Württemberg után itt is több mint megduplázta szavazatainak számát, és az ottani 18,8 százalék után Rajna-vidék–Pfalz tartományban 19,5 százalékkal a nyugati tartományokban valaha elért legjobb eredményét könyvelhette el.

A tartományi jelzőlámpa-koalíció fénye kialudt, a szabad demokrata FDP lámpája végleg kiégett, mert Baden-Württemberghez hasonlóan itt is belebuktak az ötszázalékos küszöbbe. A Zöldek lámpája még pislog ugyan, de 7,9 százalékos eredményükkel már nem rúgnak labdába a kormányalakítás meccsén.

A Willy Brandt Házban, az SPD berlini szövetségi pártházában egy feldúlt méhkaséhoz hasonló ideges zümmögés volt kivehető, amiből azt is hallani lehetett, hogy néhányan már a sikertelen és színtelen pártvezetők hibáztatásáról dünnyögnek.

A második tartományi választás, valamint a müncheni főpolgármesteri szék szintén vasárnapi elvesztése a pártvezetésre is kihat. El is indult a vita, hogy le kellene cserélni a pártelnöki tandemet Bärbel Bas és Lars Klingbeil személyé­ben. Sokan a népszerű hadügyminisztert, Boris Pistoriust javasolták, aki ijedtében heves tiltakozásba kezdett, jól tudván, hogy az a szék egy olyan forgószék, amelyen a centripetális erők hatványozott hatással működnek és a következő elveszített választás után kirepítik a benne ülőt a politikai nirvánába. Hadügyminiszterként legalább a ciklus végéig biztos lehet a zsoldjában.
De a CDU győzelme nem fog jelentős változást hozni Rajna-vidék–Pfalz tartományban sem. A CDU legfőbb választási témái az oktatásügy reformja, a gazdaság élénkítése, a közbiztonság és az egészségügy helyzetének javítása voltak.

De hiába választ a nép – az AfD-vel együtt – konzervatív többséget, a CDU politikusai ezt nem csak Berlinben hagyják figyelmen kívül és ragaszkodnak foggal-körömmel a baloldal rájuk kötött batyujához. A miniszterelnöki szék várományosa, Gordon Schneider pártelnök a választás estéjén adott tévéinterjúban már kijelentette, hogy a választási kedélyek lehűtése után az SPD-vel kíván koalíciós tárgyalásokat folytatni.

Az SPD mindenhol úgy ragad a CDU nadrágjához, mint az útszéli bogáncs. Lerázni sem tudják, sőt nem is merik, mert nincs olyan karakterstabil, merész politikusuk, aki fel merne állni és kimondaná, hogy most már elég legyen a kerékkötő baloldalból, az ország érdekében fel kellene hagyni az egész német gazdaságot káoszba juttató, a szavazók által már mindenhol elutasított szélsőbalos ideológia életben tartásával. 

Le kell rombolni az úgynevezett tűzfalat, amellyel az AfD-t kívül rekesztik a politikai döntéshozatalok asztalától. 

Sőt még arra sem hajlandók, hogy elfogadják az AfD szövetségi szinten már tavaly elhangzott ajánlatát, hogy ők hajlandók lennének egy CDU-s kisebbségi kormányt is tolerálni, így megnyitni az utat a német gazdaság konzervatív politikai elképzelések szerinti újraélesztése felé.

De amíg az összes választási ígéretét megszegő Friedrich Merz kancellár – akit egy nemrégiben hozott bírósági ítélet alapján nyugodtan Pinokkiónak is lehet nevezni – mereven elzárkózik az AfD-vel való bármilyen együttműködéstől, addig egyetlen tartományban sem lehet konzervatív változásról álmodni.

Az ébredés és a józan ész győzelmének esélye a következő tartományi választások eredményétől függ, mert ha Szász-Anhaltban a most már 40 százalékos népszerűségnek örvendő AfD még hozzányer négy-öt százalékot, akkor nélkülük nem lehet majd kormányt alakítani, mi több, az egyedüli kormányzás is lehetséges lehet. Ezenkívül még Mecklenburg–Elő-Pomerániában és Berlinben lesz az AfD-nek lehetősége arra, hogy előretörjön. Ezekben a tartományokban a jelenlegi mérések 34 és 17 százalékos szavazati arányt mutatnak.

A demokrácia intézményét folyamatosan megcsúfoló német pártrendszer húsba vágó tüskeként kezeli az AfD-t, amelyet a fősodratú média segítségével különböző eposzi kellékekkel, negatív kampánnyal mocskolnak. Sőt a szövetségi mellett némely tartományban a helyi alkotmányvédelmi hivatalok is megfigyelés alatt tartják politikusait, és koncepciós perekkel üldözik őket. Olyan esetek is vannak, hogy évtizedes, megbecsült munkát végző közalkalmazottakat, akikről kiderül, hogy az AfD tagjai, illetve funkcionáriusai, kirúgnak állásukból, elveszik a nyugdíjukat.

Ha ez így folytatódik, és a CDU hozzáállásában nem lesz gyökeres változás, akkor a jelenlegi német áldemokráciát el lehet temetni, mert a politikai establishment végleg elszakad a népakarattól. 

Ez viszont az NDK-ban is forradalmi hangulathoz, zavargásokhoz, tüntetésekhez és végül: rendszerváltáshoz vezetett. A valódi demokráciát helyreállító folyamat ismét a keleti tartományokban indulhat el és vezethet eredményre.

A szerző újságíró (München)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
