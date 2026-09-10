Energia: szelet vetni, napot csiholni nem lehet

A szélerőműveknek további káros hatása a rotorlapátok forgása következtében keletkező, alacsony frekvencia tartományú hang. A rotorlapátok forgása okozta rezgések, vibrációk az amplitudómoduláció következtében a 0,01–5 Hz tartományban keletkező, emberi füllel nem érzékelhető, hanghullámok 15 kilométeres távolságra is terjedhetnek. (A német DSGS e.V. és a finn Aunio cég mérései alapján.) Ezek a pulzáló, lüktető infrahangok emberekre és állatokra is káros hatással lehetnek. Alvászavart, fejfájást, rosszullétet, szívritmuszavart, szédülést látási zavarokat és általános teljesítménycsökkenést, depressziót stb. okozhatnak. Az állatoknál étvágytalanságok, viselkedésük megváltozását, vetéléseket és a szarvasmarhák tejtermelésének csökkenését is eredményezhetik. Sajnos a környezetvédelmi hatóságok ezeket a terheléseket még alig veszik figyelembe, mert a hanghatás méréseik az emberi füllel hallható tartományra szorítkoznak.
Magyarországon 2024-től az új szélerőművek esetében az általános védőtávolságot 700 méterre csökkentették, mondhatjuk, hogy az EU nyomására, hiszen ez is az egyik feltétele volt annak, hogy feloldják a helyreállítási alap zárolt forrásait. A fentiek alapján ez a csökkentett távolság már veszélyes lehet a közeli lakosságra és állatokra nézve!
A tengerbe telepített szélerőművek rotorjainak forgása okozta légáramlás megváltoztatja a természetes tengeri áramlatokat, a vibrációk, rezgések és az infrahanghatás megzavarja és elűzi a halakat, amelyek így természetes búvó- és szaporodási helyeik elhagyására kényszerülnek. Az alapozásukhoz szükséges betonozás tönkreteszi a tengerfenék flóráját.
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