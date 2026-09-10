Energia: szelet vetni, napot csiholni nem lehet

A tengerbe telepített szélerőművek üzemideje az erősebb időjárási behatások következtében rövidebb is lehet, mint a szárazföldieké. Persze elvileg a turbinák repoweringnek nevezett kicserélésével meg lehet növelni a tornyok életciklusát, de ez rengeteg plusz költséggel jár. A BP és a Total Energies konszernek az Északi- és a Keleti-tengerben nemrégiben megvásárolt koncesszióikat inkább veszni hagyják, mert a költségek növekedése gazdaságtalanná tette a tervezett projektjeiket. A Borkum szigete melletti első német kísérleti szélerőműparkot, az Alpha Vestust tizenöt év üzemelés után el fogják bontani. Az Egyesült Államokban a kormány több mint egymilliárd dollár kártérítést fizet a német RWE-nek, hogy ne építsen meg három tengeri szélerőművet. Az RWE az így kapott pénzt LNG- és gázerőmű projektekbe fekteti.

Az életciklusa végén egy szélerőmű elbontása is rengeteg káros hatással jár. A nehézgépek összetömörítik a talajt, az acélt és az egyéb fémek egy részét vissza lehet ugyan nyerni, de a kompozit műanyagokból készült rotorlapátok ártalmatlanítása ma még nem megoldott. Próbálkoznak ugyan ezek bezúzásával és esetleges töltelékanyagként való felhasználásukkal, de ez még ipari mértékben nem sikerült. A végső megoldás egyelőre az, hogy vagy depóniákba helyezik el őket vagy egyszerűen elássák a föld alá. Lebomlási idejük több mint tízezer (!) év! Itt évente több millió tonna veszélyes hulladékról van szó! És ezt nevezik „zöldenergiának”.

A napelemek előállítása szintén költséges és rengeteg vegyületet igénylő folyamat. A panelek fő alkotói az alumínium keretek mellett a szilí­cium, a rézvezetékek, a forrasztási anyagok (például korábban az ólom is), az ezüst a cellák elektromos érintkezőiben, az antimon, de fluorpolimerek, kad­mium, gallium, higany és egyebek. Ezeknek a paneleknek a telepítése nem olyan költséges, mint a szélerőműveké, de az alattuk lévő talajt alig lehet növénytermelésre hasznosítani. Ezért például Olaszországban a 2024-es olasz Agricoltura rendelet a napelemek talajra telepítését korlátozta. Eszerint új napelemparkok mezőgazdasági területen nem engedélyezhetők. A baj a napelempanelekkel akkor lesz nagy, ha ezek például egy jégeső vagy más fizikai behatás következtében összetörnek, akkor a bennük lévő vegyianyagok miatt a talajt oly mértékben szennyezik, hogy azt már mezőgazdasági termelésre soha többet nem lehet hasznosítani.