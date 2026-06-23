Az unió bírósága a gyermekek ellen

Bódis Krisztina, a Csipke Józsika szerzője, LMBTQ-aktivista, újabban kormánybiztos szerepében reklámozhatja a Meseország mindenkié könyvet és a másság elfogadását a kiskorú gyermeknek. Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter a meghallgatásán többek között ezt mondta: „a gyermekek szexuális nevelése nem csak a szülők feladata”. Továbbá feltette a kérdést: „Önök láttak már átműtött óvodást?” Hát ha még nem, ezután már ez sem lesz lehetetlen. Parlamenti felszólalásában így ködösített, hogy „a gyerekek érdeke, hogy az iskolában is legyen lehetőség korszerű szexuális nevelésre. Ennek hiánya a gyerekek, fiatalok és családok életét teheti tönkre.” (Vajon hogyan? Azt nem mondta.) Ezek a mondatai meglehetősen ijesztők, ha figyelembe vesszük, hogy a miniszter asszony korábbi tevékenysége alapján a „korszerű” szexuális nevelést ő úgy képzeli el, mint az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán, ahol gendertanfolyamot indított pedagógusoknak.

Németországban az ilyenfajta iskolai érzékenyítésre a tanároknak külön munkafüzet is van Tanműhely a szexuális sokrétűség, elfogadás és tolerancia címmel, amely részletes utasításokat ad arra, hogyan kell a gyermekeket a szexuális deviancia, azaz az ő szóhasználatukban a „másság” toleranciájára nevelni. Nem lehetetlen, hogy Lannert Judit vezetése alatt a magyar iskolákban is hasonló munkafüzetek bukkanhatnak fel. Ezért is elgondolkodtató az a tény, hogy a miniszter asszony az elsők között fogadta az LMBTQ-lobbi képviseletében az Amnesty International két aktivistáját, akik azt hangsúlyozták, hogy milyen fontos a civilek jelenléte az oktatási intézményekben és az emberi jogi nevelés a közoktatásban. Azaz esetleg jelenjenek meg néninek öltözött bácsik az iskolákban, és emberi jogaikat gyakorolva mesélhessék el a gyerekeknek, hogy nemcsak a két természetes nem létezik, hanem még több megjelenési formában is lehetnek emberek, akikkel szemben toleránsan kell viselkedniük. Az ilyen kétes nevelési tanácsadók jelentős mértékben megzavarják a még ki nem fejlődött identitású gyermekek pszichéjét, akikben kétségek merülhetnek fel, hogy ők a fiúkhoz vagy a lányokhoz tartoznak, vagy esetleg mindkét nemhez, vagy egyikhez sem.