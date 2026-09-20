A béna kacsa megy a levesbe

Az Arktisz csúcson szemtanúk szerint erősen megrendülve, vagy inkább sértődötten lépett fel. Nem engedett kérdéseket, és gyorsan eltűnt a kulisszák mögött. New York-i ENSZ-útját lemondták, hogy részt vehessen az Unió frakcióülésén. A szövetségi kancellár már a nemzetközi útinaptárát is ahhoz a veszélyhez igazítja, hogy a saját pártja otthon teljesen kicsúszik a keze közül.

Merz ismeri azt a mintát, amely most őt sújtja. Ellenzéki vezetőként nyilvánosan szétcincálta Olaf Scholzot: „Hol a vezetés? Így nem lehet országot kormányozni”. Scholz nem érdemelte meg a bizalmat. Ugyanezek a mondatok tapadnak ma őrá, mint az útszéli bogáncs. A választások előtt álló tartományi pártszervezetek tartanak a fellépéseitől, a frakció zúgolódik. Clara von Nathusius a Junge Unionból azt mondja, vele már nem lehet választást nyerni. Tino Schomann Mecklenburg–Elő-Pomerániában azt követeli, „szálljon le a székből”. Hans-Georg Maaßen Merz Bundestagbeli beszéde – amelyben a remigrációt etnikai tisztogatásnak titulálta – és Szász-Anhalt után már nem tartja vállalhatónak. Aki a kancellári hivatal tekintélyével egy ellenzéki pártot a nemzetiszocialista bűnök közelébe tol, maga szítja azt a megosztottságot, amelyet másoknak felró.

A CDU bázisa is csak megerősíti a képet. Polgármesterek, mint például Kevin Wiest Oberstadionban, kilépnek, és kifejezetten vállalhatatlannak nevezik a kancellár politikájának hiányosságait: elhúzódó kórházreform, útdíjvita, a szociális kiadások elszabadulása, nyugdíjreform, a romló közbiztonság, a volt frakcióvezető Jens Spahn béranya ügye. A CDU színtelen, szagtalan korábbi parlamenti frakcióvezetője, Carsten Linnemann már ötvenezer tag várható kilépésére figyelmeztetett. Ez egy ébresztő, amelyet a Konrad Adenauer házban láthatóan senki sem akar hallani. A bázis tiltakozó levelei és a szászországi körzeti elnökök írásai iránymutató vezetést, önkritikát, kíméletlen elemzést, végső esetben rendkívüli pártkongresszust követelnek. A szájak elé tartott kezek mögött ilyen mondatok keringenek: „Már nincs tekintélye.”, „Ő nem a megfelelő ember.” Állítólag már egy harminc képviselőből álló rebellis csoport kancellárváltási vagy kisebbségi kormányzati forgatókönyvekről tárgyalt.