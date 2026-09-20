Bencsik András: Nem hagyjuk beszennyezni 1956 emlékét!

A tüntetést azután hirdette meg a négy publicista a Terror Háza elé vasárnap 15 órára, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a minap menesztette Schmidt Mária főigazgatót, bezáratta a múzeumot, és szakmai átvilágítást rendelt el az intézményben. Alig egy nappal a bezárás bejelentése után Tarr mégis azt közölte: az eredeti tervekkel ellentétben már szeptember 22-én újranyitják a múzeumot. Az átvilágítás ettől függetlenül folytatódik, az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálását az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és további szakértők végzik. A jelenlegi tárlat azonban a vizsgálat idején is változatlan formában látogatható marad.

Úgy tudjuk, a tüntetésen a felszólalók között lesz Menczer Tamás, a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója is, a záró beszédet pedig Schmidt Mária tarja.