Bencsik András: Nem hagyjuk beszennyezni 1956 emlékét!

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A kétharmados győzelme dacára egyre nő az elégedetlenség a Tisza-kormánnyal szemben, a Terror Háza bezárásával elkövetett újabb határátlépés pedig tovább csökkenti Magyar Péterék támogatottságát, aminek megingását az is mutatja, hogy a miniszterelnököt kifütyülték egy minapi tüntetésen – jelentette ki lapunknak Szentesi Zöldi László, akit a múzeumhoz 15 órára szervezett tüntetésről kérdeztünk. Egy további szervező, Bencsik András pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézmény bezárásával Tisza az 1956-os forradalom emlékét is meggyalázza, s szerinte ez ellen is tiltakozni kell ma délután.

Kárpáti András
2026. 09. 20. 5:45
Fotó: Polyák Attila
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A tüntetést azután hirdette meg a négy publicista a Terror Háza elé vasárnap 15 órára, hogy Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a minap menesztette Schmidt Mária főigazgatót, bezáratta a múzeumot, és szakmai átvilágítást rendelt el az intézményben. Alig egy nappal a bezárás bejelentése után Tarr mégis azt közölte: az eredeti tervekkel ellentétben már szeptember 22-én újranyitják a múzeumot. Az átvilágítás ettől függetlenül folytatódik, az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálását az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és további szakértők végzik. A jelenlegi tárlat azonban a vizsgálat idején is változatlan formában látogatható marad. 

Úgy tudjuk, a tüntetésen a felszólalók között lesz Menczer Tamás, a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója is, a záró beszédet pedig Schmidt Mária tarja.

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