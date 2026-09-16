Vasárnapra tüntetést, október 23-ra pedig Békemenetet hirdettek a Terror Háza elé
Jobboldali véleményformálók nyílt levelükben tiltakoznak az ellen, hogy bezárták a Terror Háza Múzeumot. Most vasárnap 15 órára tüntetést szerveznek a múzeum elé, míg október 23-ra Békemenetet hirdettek meg.
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