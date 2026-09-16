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Facebook-kormányzás csúcsra járatva: már a kirúgásokat is a közösségi médiában jelenti be a kormány

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Tarr Zoltán a minap a közösségi oldalán jelentette be, hogy felmentették Schmidt Máriát a Terror Háza Múzeum főigazgatói posztjáról, aki a menesztéséről csak a kulturális miniszter bejegyzéséből értesült. Nem véletlen, hogy Tarr ilyen megalázó módját választotta annak, hogy közölje a hírt, ugyanis Magyar Péter miniszterelnök magas szinten űzi, hogy lehet a Facebookon keresztül kirúgni embereket.

Máté Patrik
2026. 09. 16. 13:41
Fotó: Hatlaczki Balazs
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A hírt többek között megírta és közösségi médiafelületén megosztotta a kormány egyik kedvenc lapja, a Telex is. A kormánypárti hírportál azt emelte ki, hogy az M1 Híradójának új vezetője korábban a Mészáros-csoportnál, valamint a Hír TV-nél és az Echo TV-nél dolgozott. A bejegyzéshez Magyar Péter mindössze ennyit fűzött:

Nem hinném…

A miniszterelnök kommentje után alig néhány órán belül teljes fordulatot vett az M1 Híradójának tervezett átalakítása. Az MTVA kedden közölte, hogy visszavonja Hajdú Gábor főszerkesztői és Borsa Miklós műsorvezetői megbízását, noha korábban már hivatalosan bejelentették, hogy augusztus második felében a megújuló Híradó új vezetőjeként Hajdú Gábor irányítja majd a szerkesztőséget.

A közmédia indoklása szerint a megújuló hírszolgáltatás célja a társadalmi bizalom helyreállítása, ezért az átmeneti időszakban is olyan működésre van szükség, amely megfelel a társadalmi elvárásoknak. A döntés időzítése azonban azért is vált különösen figyelemreméltóvá, mert közvetlenül megelőzte Magyar Péter egyetlen, de sokat idézett Facebook-kommentje. A történet azért is keltett különös figyelmet, mert a Tisza-kormány korábban többször hangsúlyozta: a kabinet nem kíván beleszólni a közmédia szerkesztőségi munkájába. A mostani fejlemények ugyanakkor ismét felvetették a kérdést, hogy milyen szerepe van a politikai vezetésnek az ilyen személyi döntések alakulásában.

 

Minek pályázni, ha úgy is a miniszterlnök dönt?

Az eddig bemutatott esetkhez hasonló az is, amikor július elején Forsthoffer Ágnes bemutatta Divinyi Zsombort, mint az Országgyűlés Hivatalának főigazgatói posztjára kiírt pályázat nyerteseként. A kinevezést követően azonban Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő bírálta a döntést, majd a közösségi médiában is élénk vita bontakozott ki.

Nem sokkal később Magyar Péter szintén egy Facebook-kommentben jelezte, hogy a kiválasztott vezető végül nem kerül hivatalba.

Divinyi Zsombor tudomásom szerint nem lett állományba véve. És szerintem nem is lesz.

A kijelentést hamarosan hivatalos közlés követte: az Országgyűlés Hivatala bejelentette, hogy Divinyi Zsomborral nem kötöttek megállapodást, kinevezése nem történt meg.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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Ne szépítsük, Tarr Zoltán lépése bűntény a nemzeti emlékezettel szemben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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