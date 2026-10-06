Magyar Péter: Előbb-utóbb minden miniszterelnökből volt miniszterelnök lesz

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A hatalom nem tulajdon, a miniszterelnöki hivatal pedig nem jutalom – hangsúlyozta Magyar Péter az aradi vértanúk emléknapján Gyulán. A kormányfő arról is beszélt, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc öröksége a teljes magyar nemzeté, Magyarország sorsáról pedig csak a magyar emberek dönthetnek.

Magyar Nemzet
2026. 10. 06. 18:38
Forrás: YouTube/Magyar Péter

1848 öröksége a teljes magyar nemzeté

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc öröksége nem egyetlen párté, politikai oldalé, hanem a teljes magyar nemzeté – mondta Magyar Péter a Gyulai vár mellett, a honvédtiszti emlékhelynél tartott megemlékezésen. Felidézte, Kossuth és Széchenyi vitatkozhatott egymással, de mindketten Magyarországot akarták szolgálni. Ezt nagyon fontos tanulságnak nevezte, rámutatva: lehet ugyanazt a hazát szeretni úgy, hogy közben mást gondolunk róla.

Lehet vitatkozni úgy, hogy közben nem kérdőjelezzük meg a másik ember magyarságát, hogy nem nevezünk rovarnak egyetlen magyar embert sem. Lehet másképp látni a világot úgy, hogy közben ugyanazon zászló alatt állunk, például ma, október 6-án

 – fogalmazott.

Az első felelős magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos sorsát felidézve a kormányfő arról is beszélt: ő kompromisszumot keresett, tárgyalt és békíteni próbált, a vérontás elkerülése érdekében még küldöttséget is akart küldeni, mégis ő lett az osztrák megtorlás egyik legnagyobb jelképe. Ezt egyetlen magyar miniszterelnöknek sem lenne szabad elfelejtenie – jegyezte meg.

Kijelentette: „a hatalom nem tulajdon. A miniszterelnöki hivatal nem jutalom, a mandátum nem kiváltság, hanem szolgálat és időleges, mert előbb-utóbb minden miniszterelnökből volt miniszterelnök lesz. Magyarország viszont itt marad”.

Méltónak kell lennünk örökségünkhöz

A miniszterelnök hangsúlyozta, méltónak kell lennünk örökségünkhöz, hőseink eszményeihez, a szabadsághoz, az önrendelkezéshez, a törvény előtti egyenlőséghez és a felelős magyar kormányzáshoz – jelentette ki a miniszterelnök kedden Gyulán.

Magyar Péter a gyulai vár melletti honvédtiszti emlékhelyen rendezett megemlékezésen azt mondta, Magyarország sorsáról csak a magyar emberek dönthetnek.

Az aradi vértanúk azért haltak meg, mert hittek abban, hogy egyszer lesz egy szabadabb, függetlenebb, békésebb Magyarország. Egy ország, amelyben azok élhetnek tovább, akik ő utánuk jönnek – hangsúlyozta a kormányfő, aki úgy fogalmazott: „és mi vagyunk azok, akik utánuk jönnek”.

Egyszer majd utánunk is jönnek mások. A mi felelősségünk, hogy amikor átadjuk nekik Magyarországot, akkor legyen szabadabb, erősebb, emberségesebb és működőbb annál, mint amilyennek mi kaptuk

 – mondta Magyar Péter.

 

Magyar Pétergyulaaradi vértanúkgyulai várSzóljon hozzá!

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